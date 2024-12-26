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台鐵春節車票賣逾39.4萬張 周六釋出逾期未取車票

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵114年春節車票總計完成21萬3728筆、39萬4254張訂票。12月28日上午9時重新釋出逾期未取的車票。聯合報系資料照
台鐵114年春節車票總計完成21萬3728筆、39萬4254張訂票。12月28日上午9時重新釋出逾期未取的車票。聯合報系資料照

因應春節返鄉需求，台鐵公司今天凌晨0時起，開放114年春節假期東部幹線對號列車，截至今天上午9時止，總計完成21萬3728筆、39萬4254張訂票。台鐵公司表示，目前來往台北至花東方向、南迴線來往高雄至台東自強號等還有座位；另12月28日上午9時重新釋出逾期未取的車票。

台鐵公司今零時起，開放114年春節假期東部幹線對號列車（含宜蘭線、北迴線、花東線、南迴線及跨線）114年1月23日至2月3日網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票，截至今日上午9時止，總計完成21萬3728筆、39萬4254張訂票，訂票過程順利。

截至今日上午9時車票預訂概況：

一、東部幹線車票預訂概況：

（一）台北往花蓮、台東方向

114年1月24日17時以後，長途自強號座位已售完，中短途仍有座位。

（二）台東、花蓮往台北方向

114年2月1、2日，長途自強號座位已售完，中短途仍有座位。

二、南迴線車票預訂概況：

（一）高雄往台東方向

長途各時段自強號尚有座位。

（二）台東往高雄方向

長途各時段自強號尚有座位。

三、其餘日期、車次尚有座位。

台鐵表示，旅客完成訂票後，請務必於2日內（含訂票當日）至各電腦售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。

逾期未取的車票，將於12月28日上午9時重新釋出。因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請查閱台鐵公司訂票網頁（https://www.railway.gov.tw）剩餘座位查詢功能。

台鐵114年春節東線實名制列車。圖／台鐵提供
台鐵114年春節東線實名制列車。圖／台鐵提供

台東 台鐵 自強號

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