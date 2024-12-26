入冬首波強烈冷氣團明南下 氣象署：周末最冷探10度以下「感受像寒流」

今年入冬第一波強烈大陸冷氣團明天南下。中央氣象署資深預報員謝佩芸今天表示，今晚開始水氣增多，降雨狀況愈來愈明顯，明天各地降溫、轉為濕冷型態，周末轉為乾冷天氣，因輻射冷卻影響，留意顯著低溫出現，部分地區不排除出現10度以下，可能會讓人有寒流的感受。

今天東北季風開始增強，北台灣氣溫逐漸下降，謝佩芸說，明天開始受到強烈大陸冷氣團的影響，明天也有南方水氣，所以各地天氣轉為濕冷的型態，到了周末水氣減少，天氣轉為乾冷，但是在輻射冷卻影響下，周末期間容易出現相當顯著的低溫。

今天的天氣部分，她說，迎風面桃園以北、東半部地區雲量比較多，有些地方局部短暫雨；中南部雖然有些低雲，天氣相對穩定，多雲到晴為主。今天北台灣逐漸降溫，北台灣的北部和東北部高溫19度左右，中南部高溫26、27度，南北溫差大。

謝佩芸表示，今晚之後水氣開始增加，深夜到明天清晨各地降雨機率逐漸提高，雨勢不會非常大，但雲比較多的時候會有小雨或毛雨出現。今晚到明天清晨氣溫開始下降，中部以北、東北部地區明天清晨低溫只有14、15度，感受上比較冷。

降雨趨勢，謝佩芸表示，明天受到南方雲系的影響，各地降雨機率比較高，外出攜帶雨具備用。水氣比較多，加上冷空氣南下，會是比較濕冷的天氣型態。水氣影響時間以明天為主，周六開始水氣離開，天氣逐漸轉為乾冷。周六是水氣漸漸減少的過程，東半部、基隆北海岸、大台北、南部部分地區可能有零星下雨狀況，不過有減少趨勢。

謝佩芸表示，周日到下周一是空氣轉為最乾燥的時間，各地多雲到晴，天氣相對乾冷，白天會比較溫暖，夜間清晨的輻射冷卻效應會特別明顯。下周二跨年夜受到下一波東北季風影響，桃園以北、東半部雲量比較多，可能會有一些地方有短暫飄雨狀況；中南部地區跨年夜之後雲量也有增多情形。

氣溫趨勢，謝佩芸表示，未來1周溫度起伏變化非常明顯，昨天各地相對比較溫暖，白天高溫20度以上；今天北台灣溫度明顯下降，高溫都在20度以下。明天隨著強烈冷氣團影響，溫度降幅明顯。周日清晨除了冷空氣，輻射冷卻會讓各地低溫更明顯再下降，中部以北容易出現11至13度低溫，部分地區不排除出現10度以下低溫。

謝佩芸表示，中南部、花東今天溫度變化還沒很明顯，明天除了冷空氣逐漸南下，各地都有轉冷感覺，周末各地氣溫偏低，周日白天氣溫回升幅度很大，所以要留意日夜溫差相當大。

謝佩芸表示，下周一氣溫回升之後，下一波影響台灣比較明顯的涼冷空氣，東北季風會在下周二跨年夜影響台灣，氣溫又有下降趨勢，目前預計強度東北季風為主，是否還有變化持續觀察。