加速災後復耕復養 農業部預告修正天然災害救助辦法

為貼近實際需求，協助農、漁民在受到天然災害後第一時間能儘速復耕、復養，農業部今起預告修正農業天然災害救助辦法，全面盤點農業天然災害現金救助及低利貸款品項及額度，包含放寬具養殖漁業登記證者得核予救助、依實際生產成本及相關物價指數增幅修正低利貸款之項目及額度等。

農業部表示，本次救助辦法修正內容主要重點包括5大項，包含放寬具養殖漁業登記證者，不受水權限制得核予救助，以符公平合理原則；放寬停泊在漁港區域漁船的現金救助對象，提供災後復建救助。

此外，訂定棗、番石榴、番荔枝、荔枝、龍眼及蓮霧等6項依產季畫分的長期作物品項及時給予復耕；以及再度將水稻納入救助，得由地方政府依災害嚴重程度向農業部建議救助公告，提供彈性且及時的救助程序。

最後，依實際生產成本及相關物價指數的增幅，檢討並修正現金救助與低利貸款項目及額度等。

農業部說，前次修法已明定每年檢討農業天然災害現金救助品項及額度，本次則依法進行全面性的盤點及調整。除參考實際生產成本外，亦考量相關物價指數之增幅（農民所付物價指數、消費者物價指數等），調升農、林、漁、牧產業大部分品項救助額度，未來每年將持續參考生產成本變動滾動檢討各項現金救助及低利貸款額度，以貼近實際需求。

施行細則權責分工要修正，上次旅館和觀光旅館等不修，新增小水利、淨水廠等納入環評，