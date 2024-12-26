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80歲申請外看免巴氏量表？邱泰源：仍需醫療專業評估

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
圖為長照示意圖。圖／AI生成
圖為長照示意圖。圖／AI生成

在野黨立委提出年滿80歲民眾無須巴氏量表，即可申請外籍看護工，在藍白表態支持下，極可能於明天通過「就服法修正草案」三讀，完成修法。衛福部長邱泰源今天指出，勞動部已有多元認定放鬆申請程序，目前已經超過一半的外籍看護工申請通過者採取此方案。申請外籍看護工應由醫療專業者衡量、評估，讓需要的人得到充分照顧。

外籍看護工在去年10月開始推動多元認定，免除巴氏量表評估，簡化民眾申請程序，包含使用長照服務連續半年、輕度失智症、擴大增加重度呼吸障礙及中度吞嚥障礙等中重度特定身心障礙項目。根據勞動部統計，多元免評自去年10月起實施至今年4月止，8個月來整體申請外籍看護核准6.2萬人中，已有3.2萬人超過一半採用多元免評。

邱泰源指出，勞動部已經有多元認定放鬆申請程序，目前已經超過一半的外籍看護工申請通過者是採取此方案。以醫界的角度是希望民眾申請外籍看護工還是要透過巴氏量表、有醫療專業評估，讓台灣真的需要照顧人得到更好照顧。

明天「就服法修正草案」可能三讀，讓年滿80歲民眾無須巴氏量表，即可申請外籍看護工。衛福部長邱泰源指出，申請外籍看護工前仍應該要有醫療專業者衡量、評估，讓需要照顧的人可以得到充分照顧。記者李青縈／攝影
明天「就服法修正草案」可能三讀，讓年滿80歲民眾無須巴氏量表，即可申請外籍看護工。衛福部長邱泰源指出，申請外籍看護工前仍應該要有醫療專業者衡量、評估，讓需要照顧的人可以得到充分照顧。記者李青縈／攝影

勞動部 外籍看護 巴氏量表

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