80歲申請外看免巴氏量表？邱泰源：仍需醫療專業評估

在野黨立委提出年滿80歲民眾無須巴氏量表，即可申請外籍看護工，在藍白表態支持下，極可能於明天通過「就服法修正草案」三讀，完成修法。衛福部長邱泰源今天指出，勞動部已有多元認定放鬆申請程序，目前已經超過一半的外籍看護工申請通過者採取此方案。申請外籍看護工應由醫療專業者衡量、評估，讓需要的人得到充分照顧。

外籍看護工在去年10月開始推動多元認定，免除巴氏量表評估，簡化民眾申請程序，包含使用長照服務連續半年、輕度失智症、擴大增加重度呼吸障礙及中度吞嚥障礙等中重度特定身心障礙項目。根據勞動部統計，多元免評自去年10月起實施至今年4月止，8個月來整體申請外籍看護核准6.2萬人中，已有3.2萬人超過一半採用多元免評。