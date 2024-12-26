老福法「免長者健保費」明闖關 五大醫團：應修法由地方調配

立法院將於明天（27日）院會排審老人福利法修法，且可能三讀，其中多名委員提案版本，讓65歲長者所得稅級距20%以下者，健保費全由政府補助。五大醫界團體擔憂加劇世代不公、損害健保永續，今發表聯合聲明，強烈反對老人福利法修法，並呼籲「財畫法」修法應強化地方角色，以協助地方政府，補助低收入戶長者健保費。

五大醫界團體為台灣醫院協會、中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國護理師護士公會全國聯合會、台灣醫務管理學會、台灣私立醫療院所協會。台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，台灣將於2025年進入超高齡社會，且青壯年人口比率逐漸下滑，65歲以上人口占比將超過20%，而此年齡層族群，醫療利用率遠高於其他族群。

洪子仁表示，免除長者繳納健保費政策，將直接衝擊現役青壯年人口負擔，健保收入高達七成來自青壯年人口繳付的薪資所得，預計至2070年，15至64歲青壯年勞動人力將較今年短少920萬人，而65歲以上老年人口將多了248萬人，這樣的分配方式已明顯加劇世代不公平，更損害健保永續。

「我國政府對於低收入或經濟困難者，已有社會福利補助保費，社會福利補助財源來自於稅收，其占政府預算比例之成長已是各部會之首。」洪子仁表示，中央政府若再補助350億元為長者繳交健保費，將嚴重排擠其他預算支出，對醫療本業投資更無實質效益，建議「財畫法」修法時，應設計機制，將補助低收入戶長者健保費相關資源，交由地方政府分配。

洪子仁說，地方政府對轄區內高齡者的實際需求有更深入掌握，能更靈活調配資源，確保補助能夠更精準有效地幫助有需要的族群，提升資源使用的效益和公平性。另，應訂立具體的排富條款，僅補助低收入戶及真正有經濟困難的長者，減少不必要的資源浪費，確保資源用在最需要的族群，例如失智、失能需長期照護長輩，以及罕病、癌症患者等。

「中央政府動用350餘億元補助長者健保費，此殘餘式社會補助將對其他發展投入造成影響。」洪子仁說，這不僅壓縮兒少、婦女、身心障礙者等弱勢群體的福利保障，更可能導致其他公共服務的資金短缺，對整體社會福祉造成衝擊，將有限的公共預算優先用於最需要幫助的族群，才是負責任的財政政策，建請政府在目前醫界各種迫切的困境之下，將資源優先用於增加我國醫療健康投資，追求健保永續。

五大醫界團體呼籲，政府與立法機構正視世代正義及健保永續的重要性，不能只想滿足當代的需求，而危及後代子孫滿足其需求的能力，應立即擱置此修法提案，重啟廣泛的公民對話，聽取專業意見，設計更細緻合理的健保補助機制。健保改革應堅守公平性、永續性及資源有效運用的原則，避免因讓利部分族群，而損害全民利益。