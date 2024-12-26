65歲長者免繳健保費？衛福部長邱泰源：得考慮世代正義

在野黨提出多版本「老人福利法」修法草案，最寬鬆版本為65歲以上且所得稅率20%長者免繳健保費，排入明天立法院會，極可能完成三讀。衛福部長邱泰源今天表示，健保精神是全民共同負擔照顧健康，必須要考慮世代正義。另外，明年健保總額尚未核定，但將突破9200億元。

老人福利法修法不只引起醫界代表反彈，擔憂多數長者完全免繳保費，實屬不公平，形同加重70%受薪階級20到65歲工作者的負擔。邱泰源表示，健保精神是全民共同負擔照顧，必須保有健保精神，相比長者等社會上的前輩，年輕人的收入可能低很多，健保必須要兼顧世代正義，社會也要相互支持，必須要思考健保永續。

另外，今年即將結束，明年度的健保總額尚未出爐，行政院日前額定明年健保總額的高推估5.5%、低推估3.521%，總額介於9112億至9286億元；而健保會日前討論結果為付費者代表方案總額9207.5億元、醫界代表方案9257.3億元，兩案併陳送衛福部決定。

邱泰源說，感謝行政院支持健保總額，讓醫療環境更好，明年高推估達到5.5％，最後結果尚未出爐，核定後會盡快公告，但可能會達到9200億元，讓健保有更多能量把人民照顧好，一起推展健康台灣精神。