旅客嫌車廂暖氣熱竟按緊急按鈕 台鐵：最重可罰100萬

入冬以來一波波大陸冷氣團來襲，日前有台鐵旅客搭乘時認為車廂暖氣太熱，竟按下「緊急按鈕」，要求列車長關掉暖氣，改開冷氣；列車長直接廣播，指有旅客按緊急按鈕要求開冷氣，他並說明冷暖氣切換機制；台鐵公司表示，該旅客行為已涉違反「鐵路法」，可處1萬元以上、100萬元以下罰鍰。

近期有旅客在搭乘台鐵時，覺得車廂暖氣太熱，希望列車長改開冷氣，竟然按下車廂緊急按鈕。其他旅客錄下現場畫面，列車長以廣播3次說明「剛剛有旅客用緊急通報，要求開啟冷氣，但本列車只要車內溫度高於外部溫度，就會啟動暖氣，但本列車最低溫設定為18度，車外溫度更低，會自動切換成暖氣。目前切換成全冷模式，請各位旅客見諒，謝謝」，這段「高級酸」的說明獲網友大讚。

台鐵表示，台鐵列車上緊急按鈕是提供車廂內旅客突發緊急狀況或危安事件時，可即時通報乘務人員，以利後續緊急應變處置作為。

台鐵說，該名要求切換冷氣的旅客，行為已涉有違反「鐵路法」第68-1條第二項第三款任意操控鐵路站、車設備，或以他法妨害系統設備正常運作，可處1萬元以上、100萬元以下罰鍰。

台鐵提醒，旅客乘車途中如遇有服務需求，可告知列車上乘務人員，也可透過手機簡訊0921-765-125或撥打02-2191-0096聯絡本公司客服中心，通知列車長即時前往協助處理，切勿隨意觸碰緊急按鈕，確保行車安全。