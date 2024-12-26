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美愛爾康眼藥水爆真菌汙染恐失明 食藥署公布台灣狀況

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
美國愛爾康（Alcon）旗下一款眼藥水遭真菌汙染。圖取自美國FDA官網
美國愛爾康（Alcon）旗下一款眼藥水遭真菌汙染。圖取自美國FDA官網

美國知名生技大廠愛爾康（Alcon）宣布，回收批號為10101的一次性使用密封瓶裝眼藥水，原因是產品中出現真菌，恐導致失明。衛福部食藥署表示，內並未輸入該項藥品，請民眾放心。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，美國食品藥物管理局（FDA）近日發布公告，總部位在德州的愛爾康近期收到消費者投訴，稱一款眼藥水Systane Lubricant Eye Drops Ultra PF產品「一次性使用密封瓶中出現異物」，愛爾康調查後確定異物是一種真菌（fungal）。

這款眼藥水用於治療乾眼症患者的灼熱感與刺激不適，有問題的眼藥水包裝紙盒以綠色為主，外盒印有Systane Lubricant Eye Drops及Ultra PF等字樣，每盒包含25支單瓶裝的眼藥水，批號為10101，有效期限到2025年9月。 

食藥署副署長王德原表示，美國FDA於113年12月23日發布藥品訊息，說明愛爾康藥品的「一次性使用密封瓶」（Systane Lubricant Eye Drops Ultra PF, Single Vials）批號10101，發布主動回收，因批號藥品有微生物感染情形，故啟動回收作業。

王德原表示，經查，我國並未輸入該事件受影響藥品，請民眾放心。這款產品警訊在「國外消費紅綠燈」中為綠燈，也就是國內並未輸入該項藥品，為維護消費者健康與權益，呼籲消費者，勿自行由國外、網路或其他通路商購買該藥品使用。

美國FDA解釋，消費若使用遭到汙染的產品，恐會導致部分視力喪失、失明，極少數情況下可能使免疫功能低下的患者出現生命危險，愛爾康目前尚未收到任何有關客戶遭受不良影響的報告，為避免意外，已宣布自主回收產品。

本次回收批號為10101。圖取自美國FDA官網
本次回收批號為10101。圖取自美國FDA官網

患者 消費者 美國

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