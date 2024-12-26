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春節90條國道客運祭「史上最大」6折優惠 另增75條幸福巴士免費搭

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
114年農曆春節90條中長程優惠路線，提供史上最大6折優惠。本報資料照片
114年農曆春節90條中長程優惠路線，提供史上最大6折優惠。本報資料照片

114年春節長達9天連續假期，公路局表示，為響應交通部「幸福綠色運輸」施政計畫提升公共運輸使用率，結合12家國道客運業者90條中長程優惠路線，提供史上最大6折優惠，轉乘在地客運與幸福巴士也有優惠，預期可吸引大量民眾改搭國道客運，減少私人運具避免塞車情況。

公路局表示，過往連續假期國道客運票價優惠為85折，此外春節為加強鼓勵搭乘，自連假前1日（明年1月24日）至收假日（明年2月2日）擴大加碼為6折。

此外，公路局表示，114年春節連續假期期間除擴大票價優惠外，既有搭乘國道客運、台鐵與高鐵10小時內以電子票證轉乘在地客運享一段票或基本里程免費優惠，並新增75條指定幸福巴士免費搭乘，提供返鄉民眾最後一哩路更加便捷。

至於以往連續假期都有辦理的東部加碼租車優惠及4人同行優惠，公路局指出，114年春節連續假期仍持續辦理，民眾搭乘東部國道客運後，向當地指定業者租汽機車享回程票價優惠；購買台灣好行套票或住宿，可享4人同行1人免費優惠。

國道客運 春節 連續假期

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