春節90條國道客運祭「史上最大」6折優惠 另增75條幸福巴士免費搭
114年春節長達9天連續假期，公路局表示，為響應交通部「幸福綠色運輸」施政計畫提升公共運輸使用率，結合12家國道客運業者90條中長程優惠路線，提供史上最大6折優惠，轉乘在地客運與幸福巴士也有優惠，預期可吸引大量民眾改搭國道客運，減少私人運具避免塞車情況。
公路局表示，過往連續假期國道客運票價優惠為85折，此外春節為加強鼓勵搭乘，自連假前1日（明年1月24日）至收假日（明年2月2日）擴大加碼為6折。
此外，公路局表示，114年春節連續假期期間除擴大票價優惠外，既有搭乘國道客運、台鐵與高鐵10小時內以電子票證轉乘在地客運享一段票或基本里程免費優惠，並新增75條指定幸福巴士免費搭乘，提供返鄉民眾最後一哩路更加便捷。
至於以往連續假期都有辦理的東部加碼租車優惠及4人同行優惠，公路局指出，114年春節連續假期仍持續辦理，民眾搭乘東部國道客運後，向當地指定業者租汽機車享回程票價優惠；購買台灣好行套票或住宿，可享4人同行1人免費優惠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言