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東北季風增強「看得見」 鄭明典1張圖解惑

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
看得見「東北季風增強」。圖／取自鄭明典臉書
看得見「東北季風增強」。圖／取自鄭明典臉書

看得見「東北季風增強」。前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出衛星雲圖，並標出一條線狀的邊界，他說，「可以看到它往東、南兩方向推進，這是增強的東北季風的前緣」。

鄭明典表示，在海面上，性質不同的氣流界面常會反應在雲型上，所以看衛星雲圖，對天氣變化比較能有「系統」移動或變化的具體感覺。

今天東北季風增強，中央氣象署說，北部及東北部天氣轉涼；桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，北部地區、中南部山區及澎湖有零星短暫雨，其他地區及金門、馬祖為多雲。明天大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，中部以北及東北部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷；南方雲系北移，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區及澎湖有零星短暫雨，金門、馬祖為多雲。今日清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

冷氣團 東北季風 馬祖

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