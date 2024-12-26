東北季風增強 明起冷氣團南下周末最冷 跨年夜注意保暖

今天凌晨東北季風開始南下影響，天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天表示，白天期間會持續增強，迎風面北部、東半部地區雲量偏多，並可能有局部短暫雨機會，在迎風面地形上會有較多的累積雨量。中南部地區晨間雲量也普遍偏多，且有局部低雲或薄霧，預估白天時段逐漸升溫以後雲霧會有消散的機會，轉為多雲到晴天氣，降雨機率低。

氣溫方面會有明顯的南北差異，歐宗學說，北部地區全天氣溫再度降至20度以下，市區的夜間低溫可達16度；中南部白天期間仍較溫暖，高溫普遍在23至25度，高屏可達26至27度，入夜後氣溫也會有降低趨勢，低溫可達16至18度，早出晚歸或南來北往要注意氣溫差異。

明天大致延續著東北季風環境，但歐宗學表示，會有新一波的冷氣團逐漸南下，帶來進一步的降溫。天氣方面也會有明顯的變化，預估凌晨起就會有南方雲系開始移入帶來水氣增多，由南而北各地陸續都會轉為多雲或陰的天氣，並且也都有短暫雨發生的機會。降雨比較明顯的位置會在北部、東半部的迎風面地區，以及中南部山區。

至於高山有無降雪可能？歐宗學說，水氣雖然多，但跟冷空氣的搭配稍微錯開，入夜降溫時水氣已經開始逐漸減少，因此預估只有在中北部3500公尺以上的高山地區才有些降雪機會，結冰的情形可能往海拔稍低的區域延伸，行車務必注意安全並留意管制措施。

他說，周末期間冷空氣強度達到最強，有機會達到強烈大陸冷氣團，且水氣偏少有利夜間的輻射冷卻降溫，目前預報周六晚起到下周一清晨北部市區低溫可能下探11至13度，中部也差不多，南部、花東則大約13至15度。在迎風面地區、內陸的空曠郊區、近山區的位置要特別留意會有極端低溫發生的條件，早晚期間最低溫可能下探10度或以下，幸好這波性質偏向乾冷型態，白天期間都會回溫一些，但仍然要注意低溫的影響。

下周一白天起冷氣團減弱，歐宗學表示，各地天氣依然大致穩定，氣溫開始逐漸回升。但很快地入夜到下周二又有新一波的東北季風增強，因此回溫幅度或時間仍有限。

跨年期間天氣部分，他說，北部受東北風影響，但水氣不多，市區降雨機率稍低一些，不過還有不確定性存在，要再觀察後續預報變化狀況。中南部地區則是東北至偏北風環境，天氣普遍晴朗，但夜間氣溫較低，戶外活動務必要注意穿著保暖。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。