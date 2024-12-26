兒少出養案件國外超過國內 學者籲：「這是警訊」應借鏡瑞典

衛福部社家署統計，去年完成202件未成年兒少非血緣收出養，國內102件、國外100件，今年1至6月已有112件，國外66件高於國內46件。學者直言，這是一個警訊，國內對收養的支持及鼓勵不足，可借鏡國外透過減稅、經濟補貼及育嬰假等方式，帶動收養風氣。

國內有8家核准的收出養機構，其中財團法人天主教福利會執行收出養任務40年，收出養服務中心主任楊淑宜分析，國內收養人偏好3歲以下孩子，若孩子本身有健康問題或原生父母有特殊背景，將增加在國內出養難度，例如毒寶寶在國內出養困難，癥結在於收養人對孩子健康有顧慮，媒合國外收養人成為重要途徑。

師大社工系兼任副教授賴月蜜說，出養國外多於國內是個警訊，政府應思考目前政策、制度是否對國內收養人鼓勵及支持不夠，等待收出養的孩子都受過創傷，「這個孩子是國家的事，不是個人的事」，收養第一步須給孩子足夠安全感，初期勢必要經過磨合，瑞典做法值得台灣借鏡，瑞典重視親職政策，不論多大的孩子出養到瑞典都視為剛出生，收養父母可申請最長480天育嬰假，讓收養父母有足夠時間好好照顧孩子，此一制度相當友善，能發揮鼓勵作用。

賴月蜜說，台灣早年出養到國外孩子比率遠高於國內，差距更懸殊，2012年「兒童及少年福利與權益保障法」修法確立國內優先原則，才讓國內、國外比率拉近，今年又出現國外遠超過國內情況，可見政策仍與目標有差距，必須好好檢討。

賴認為，國內不孕夫妻增多，討論代孕議題時，不妨也花一些心思鼓勵收養，社會有那麼多孩子值得被照顧，除了已婚者，單身、同志夫妻也可申請收養，國內收養制度必須提高一些配套誘因，也要持續提升風氣，讓收養不再是秘密，就能鼓勵更多人成為行動者。

楊淑宜說，基於認同、文化等因素，站在兒少最佳福祉角度，希望以國內出養優於國外出養，對特殊孩子來說，一旦國內接受度低，出養到國外確實是重要契機。天主教福利會出養到國外案例，以美國占最多，其次是荷蘭、瑞典，也努力維護手足共同收養原則，曾完成3兄妹、4兄妹一起出養到美國同一家庭的超級任務。

「不少養父母支持孩子回台灣尋根，胸襟讓人感動！」楊淑宜提到，沒有人希望自己身世不明不白，身分告知是孩子的權利與渴望，孩子了解原生家庭、收養家庭過程中的付出，就能明白自己身上承載著雙份的愛，並認同自己的存在。

曾有一名未滿1歲便出養到荷蘭的毒寶寶，青少年階段在養父母陪伴下來台尋親，社工居間安排下到監獄辦理會客，母女倆透過社工翻譯交談，會面後，生母認為當初出養孩子的選擇是正確的，孩子也理解媽媽當時有困難，不得不將她出養的決定。除了那次會客，這個孩子成年後也多次來台，她認為「回到台灣很有歸屬感！」

楊淑宜直言，許多被送出養的孩子，常覺得自身處境像「香蕉」，黃種人膚色下，內在是受白人文化洗禮，在國外可能被當成「外來的人」，回到台灣已不會說中文，和原生家庭生活習慣也不同了，「根的失落」是內心深處很難迴避的衝擊。