今起有雨降溫 吳德榮：周六迎入冬首波強烈冷氣團 探6度低溫

今天東北季風增強，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨苗栗以北、東半部零星降雨，北海岸較明顯；桃、苗、高雄有濃霧。

他表示，今天鋒面掠過，北部、東半部有局部短暫雨，北台灣稍轉涼；中南部晴時多雲，白天舒適、早晚涼。北部14至20度、中部16至25度、南部17至26度、東部15至27度。

明天北部、東半部仍有局部短暫雨，吳德榮說，鋒後冷空氣南下、氣溫漸降，北台灣愈晚愈冷。周六至下周一入冬以來首波強烈大陸冷氣團南下，天氣晴冷，加上夜間強輻射冷卻，部分平地最低氣溫將降至6度左右，有機率創入冬以來的最低溫紀錄。屆時應注意中央氣象署的低溫特報，年長者及有心血管疾病患者，更要注意保暖。

跨年、元旦天氣部分，吳德榮表示，東北風略增強，西半部仍晴朗穩定、大台北東側多雲，跨年夜活動不受影響；東半部水氣稍增、偶有局部短暫雨的機率，迎曙光大致尚可，部分地區略受干擾。跨年、元旦氣溫略回升、早晚仍偏低，戶外活動要注意保暖。

吳德榮說，下周四起有另一波冷空氣，各國模擬已明顯修弱，但其強度及影響時間、差異仍大，需持續觀察模式調整。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。