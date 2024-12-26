快訊

嘉義縣資深前議員賴朝崙驚傳離世 家人不願出面辦後事

今起有雨降溫 吳德榮：周六迎入冬首波強烈冷氣團 探6度低溫

台南遠百B2麥當勞熄燈 「陪伴27年 我的童年回憶掰掰」

今起有雨降溫 吳德榮：周六迎入冬首波強烈冷氣團 探6度低溫

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
周六至下周一入冬以來首波強烈大陸冷氣團南下，天氣晴冷，加上夜間強輻射冷卻，部分平地最低氣溫將降至6度左右，有機率創入冬以來的最低溫紀錄。本報資料照片
周六至下周一入冬以來首波強烈大陸冷氣團南下，天氣晴冷，加上夜間強輻射冷卻，部分平地最低氣溫將降至6度左右，有機率創入冬以來的最低溫紀錄。本報資料照片

今天東北季風增強，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨苗栗以北、東半部零星降雨，北海岸較明顯；桃、苗、高雄有濃霧。

他表示，今天鋒面掠過，北部、東半部有局部短暫雨，北台灣稍轉涼；中南部晴時多雲，白天舒適、早晚涼。北部14至20度、中部16至25度、南部17至26度、東部15至27度。

明天北部、東半部仍有局部短暫雨，吳德榮說，鋒後冷空氣南下、氣溫漸降，北台灣愈晚愈冷。周六至下周一入冬以來首波強烈大陸冷氣團南下，天氣晴冷，加上夜間強輻射冷卻，部分平地最低氣溫將降至6度左右，有機率創入冬以來的最低溫紀錄。屆時應注意中央氣象署的低溫特報，年長者及有心血管疾病患者，更要注意保暖。

跨年、元旦天氣部分，吳德榮表示，東北風略增強，西半部仍晴朗穩定、大台北東側多雲，跨年夜活動不受影響；東半部水氣稍增、偶有局部短暫雨的機率，迎曙光大致尚可，部分地區略受干擾。跨年、元旦氣溫略回升、早晚仍偏低，戶外活動要注意保暖。

吳德榮說，下周四起有另一波冷空氣，各國模擬已明顯修弱，但其強度及影響時間、差異仍大，需持續觀察模式調整。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮 氣溫 跨年

延伸閱讀

今回暖放晴 周五再迎冷空氣 吳德榮：跌10度以下 挑戰首波強烈冷氣團

把握好天氣 吳德榮：周五冷氣團可能達「強烈」標準 先濕冷再乾冷

今微幅回暖 明天冬至冷氣團再襲 吳德榮：部分平地降至10度以下

冷氣團抵達全台都冷 吳德榮：今晚明晨再降至10度以下

相關新聞

運量新高、搶位衝突頻傳 高鐵明年增班

高鐵今年十一月日均運量達廿二點四萬人次，創通車以來新高，但座位紛爭不斷，自由座尖峰時段人潮擠到對號座走道，為搶座位發生潑...

冷空氣明天南下直逼「強烈」冷氣團 高山這時間有望降雪

今天起天氣將明顯轉變。中央氣象署表示，今天東北季風增強，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，北部地區及中南部山區有零星飄雨...

國光客運北車場站 元旦走入歷史

高鐵運量節節攀升，國道客運載客率則每況愈下，冷熱兩樣情。交通部今年五月核定調整運價漲幅上限，統聯客運昨日起調漲四條代駛路...

麻疹群聚增7例 有北市足跡

中部某醫院上周爆發麻疹群聚感染，疫情持續擴大。疾管署昨再公布新增7名感染者，均為院內感染，包括1名醫師、3名護理師，累計...

65歲免健保費可能三讀 醫界憂心

在野黨提出多版本「老人福利法」修法草案，最寬鬆版本為六十五歲以上且所得稅率百分之廿的長者免繳健保費，排入廿七日立法院會，...

嬰幼兒食品 禁標優於母乳

部分嬰幼兒奶粉強調，自家乳品與母乳品質相近，且外包裝上印著寶寶圖樣。衛福部食藥署昨強調，依現行規定，供一歲以下嬰幼兒使用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。