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冷空氣明天南下直逼「強烈」冷氣團 高山這時間有望降雪

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
下一波冷空氣正在醞釀中，今天東北季風再度增強，明天大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下。本報資料照片
下一波冷空氣正在醞釀中，今天東北季風再度增強，明天大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下。本報資料照片

今天起天氣將明顯轉變。中央氣象署表示，今天東北季風增強，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，北部地區及中南部山區有零星飄雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲；夜晚清晨各地低溫約16至20度，白天高溫北台灣約20度左右，其他地區高溫23至27度，感受上舒適至溫暖；澎湖17至20度，金門14至20度，馬祖11至12度。

氣象署說，明天大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，中部以北及東北部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷；此外受到南方雲系北移影響，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區有零星短暫雨。北部、東北部15至17度，中部16至20度，南部17至23度，東部18至20度，東南部19至22度；澎湖17至18度，金門13至16度，馬祖11至13度。

周六、周日大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；周六水氣仍稍多，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；周日環境轉乾，各地為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

周末氣溫部分，北部、東北部11至19度，中部12至22度，南部13至24度，東部14至18度，東南部15至22度；澎湖14至17度，金門11至16度，馬祖10至12度。

下周一輻射冷卻影響，各地早晚天氣偏冷，白天起大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團減弱，氣溫回升，各地為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

下周二東北季風稍增強，北部及東北部天氣稍轉涼，下周三東北季風影響，北部及東北部天氣偏涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

至於高山有無降雪機會？氣象署表示，明天至周六清晨若溫度與水氣配合，中部以北海拔3500公尺以上高山有路面結冰及降雪的機率。

跨年夜天氣部分，氣象署說，下周二東北季風稍增強，入夜後偏涼，中部以北及東北部低溫約13至14度左右，南部及花東15至17度，外出活動可加件外套以免著涼；天氣方面，以迎風面的基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，大台北平地及桃園以南地區大致上天氣穩定，為多雲到晴。

冷氣團 馬祖

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