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「媽媽不是乳牛」 提高哺育率 專家籲三方齊努力

聯合報／ 記者賴昀岫廖靜清／台北報導
就業婦女增加，國人哺餵母乳的比率逐年下降。示意圖，非新聞當事人。記者季相儒／攝影
就業婦女增加，國人哺餵母乳的比率逐年下降。示意圖，非新聞當事人。記者季相儒／攝影

提升新生兒免疫力、有助建立親子關係…，哺育母乳的好處多多，但部分新手媽媽回歸職場後，無法哺育，因此，心生虧欠、罪惡感。專家表示，哺育母乳是為了給寶寶最好的，「但媽媽不是乳牛」，提高哺育率應是整個家庭、職場和社會必須共同努力的課題。

衛福部國健署統計，截至二○二二年五月全台母乳哺育率，一個月以下純母乳率為百分之六十點二，六個月以下純母乳率為百分之三十七點九，數字大幅下滑，研判與女性休完育嬰假，重返職場有關。

台灣母乳哺育聯合學會理事長、小兒科醫師楊文理表示，母乳初乳中所含的免疫球蛋白Ａ，有助避免新生兒感染，就像是打了第一劑預防針，而大部分多媽媽希望哺餵母乳，可能因為罹患疾病、使用某些藥物，或職場工作環境並未提供擠奶時段及空間，而無法哺育，或中斷哺育。

「母乳對寶寶最好，假如媽媽沒辦法給母乳，也不是罪惡。」楊文理說，哺育母乳不是媽媽一個人的責任，應該要有家庭、職場、社會共同支持。

國健署署長吳昭軍表示，這二十多年來，政府積極推動「母嬰親善醫療院所」認證制度，二○○一年僅卅八家，今年則有一三八家，涵蓋全台出生嬰兒數三分之二以上，顯示母嬰親善措施的重要性，希望所有新手哺乳媽媽都能得到協助。

新手媽媽 母乳 重返職場

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