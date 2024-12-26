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嬰幼兒食品 禁標優於母乳

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導
嬰幼兒食品標示新制於明年一月上路，嬰幼兒配方食品外包裝上的衛福部辨識文字從「餵母乳的嬰兒最健康」改為「母乳是嬰兒最佳的營養來源」。示意圖。記者季相儒／攝影
嬰幼兒食品標示新制於明年一月上路，嬰幼兒配方食品外包裝上的衛福部辨識文字從「餵母乳的嬰兒最健康」改為「母乳是嬰兒最佳的營養來源」。示意圖。記者季相儒／攝影

部分嬰幼兒奶粉強調，自家乳品與母乳品質相近，且外包裝上印著寶寶圖樣。衛福部食藥署昨強調，依現行規定，供一歲以下嬰幼兒使用的配方食品不得印有嬰兒圖片。此外，嬰幼兒食品標示管理新制於明年元旦上路，業者如違反規定，最高罰三百萬元。

藥署食品組科長江仟琦表示，該項標示新制有兩大重點，首先，在嬰兒與較大嬰兒配方食品中，每一百大卡熱量含鐵質小於一毫克的產品，現行標示為「三個月以上嬰兒食用時，應注意補充鐵質」，在考量雙胞胎、多胞胎等，提醒所有嬰兒家長適時補充鐵質，故修正為「嬰兒食用時，應注意補充鐵質」。  

第二點為辨識標記母嬰圖的標記文字，從「餵母乳的嬰兒最健康」，參考食品法典委員會（Codex）食品法典原文，修正為「母乳是嬰兒最佳的營養來源」，如違反上述標示相關規定，可處三萬至三百萬元罰鍰。  

為了鼓勵家長優先使用母乳，現行規定，嬰兒與較大嬰兒配方食品外包裝不得標示「人乳化」、「母乳化」或優於母乳等同意義詞句，且不得有嬰兒圖片，及使產品變得理想化的圖片及文字等。另需加註「產品開封前及開封後的保存方法」、「產品的使用方法及用量」等內容。

食藥署副署長林金富建議，無法哺育母奶，需改用替代品的家長多多諮詢醫師、營養師或醫護人員等專業人員意見，就嬰兒自身狀況選擇合適的配方食品。

為配合國際化粧品管理趨勢，衛福部今年三月公告修正「化粧品禁止使用成分表」，新增九項禁用成分，也將在明年元旦上路，五項為全氟烷基化合物（ＰＦＡＳ）、三項過敏物質、一項藥品成分，違規者最高罰五百萬罰鍰。

圖片 嬰兒 母乳

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