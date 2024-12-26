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80歲免巴氏量表？勞長不樂見

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
立法院審查「就業服務法」修正案，擬開放八十歲以上免評巴氏量表即可申請外籍家庭看護工。新聞示意圖。 聯合報系資料照
立法院審查「就業服務法」修正案，擬開放八十歲以上免評巴氏量表即可申請外籍家庭看護工。新聞示意圖。 聯合報系資料照

國民黨立委提出的「就業服務法」第四十六條條文修正草案，開放八十歲以上長者免評巴氏量表即可申請外籍家庭看護工，周五可能三讀通過，但社會對此正反意見兩極，勞動部長洪申翰昨也說，目前要通過的版本讓大家有疑慮，移工非無限制的資源，在競合關係中，重症、重度照顧需求的家庭恐面對更多挑戰與困難，「不是大家樂見的事」。

勞動部勞動力發展署代理署長陳世昌表示，移工屬於有限人力資源，在人力限制下，家庭看護工的申請應回歸實際照顧需求評估，若單純年齡判斷，恐怕不貼近實際照顧需求。

他指出，勞動部推動的多元免評替代單一標準，開放連續使用長照服務六個月以上、輕度失智症、十四項中重度特定身心障礙者，從去年十月到今年十月，整體申請外籍看護核准十四點五萬人，其中七點四萬人使用多元免評，而八十歲以上高齡者就占了五點一萬人，代表現行做法已相當程度回應家庭照顧的實際需求，勞動部也會持續滾動檢討是否有擴大免評的空間。

陳世昌說，立法院版本擬全面放寬八十歲以上都能申請外看，一但擴大申請資格，將多達五十三萬人適用，移工多了很多工作選擇，有可能棄重擇輕，長輩也可能產生照顧依賴，生活自主能力受影響，民團顧慮並非無道理，盼立院考量多方價值跟想法，勞動部也會審慎評估修法結果。

洪申翰強調，立院要通過的版本確實讓大家有憂慮，很可能讓最有照顧需求的家庭面臨更大的困難，這段時間很多專業組織聲明與擔憂，而他的態度很簡單，專業問題就該專業處理，盼各方審慎討論，勞動部也非常樂意替有照顧需求的家庭做更多考慮，但必須斟酌方法上會不會產生副作用、不樂見的後果。

勞動部 外籍看護 移工

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