65歲免健保費可能三讀 醫界憂心

在野黨提出多版本「老人福利法」修法草案，最寬鬆版本為六十五歲以上且所得稅率百分之廿的長者免繳健保費，排入廿七日立法院會，可能完成三讀。醫界表示，很難接受這次修法，明年台灣進入超高齡社會，年逾六十五歲者達五百萬人，如免繳健保費，將造成世代不公。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，修法草案將長者保費改由政府編列預算補助，看似總額收入不變，但政府公務預算有限，變數眾多。再者，六十五歲以上長輩就醫次數、醫療利用率均偏高，享受權利也應盡義務，若不用繳健保費，形同剝削其他民眾。

衛福部社家署代理署長周道君表示，依往年經驗，政府負擔健保費比率長年維持百分之卅六，若長者健保費從自行繳交改為政府補助，增加款項列入百分之卅六比率計算，就會降低額外挹注健保費用。此外，長者免除健保費，恐排擠社福支出，讓社會資源分配陷入困境。

周道君說，依現行所得稅率計算，稅率百分之廿長者每月所得淨額，還高於年輕族群平均月收入，勢必造成世代不平等，甚至加深矛盾，茲事體大，衛福部將於周五立院開會之前持續與委員溝通。

醫改會執行長林雅惠表示，原先以為透過政黨協商，可擋下此部分修法，但昨並無協商，將在周五直接投票表決，立院朝小野大，若無意外，修正條文極可能過關，屆時全民必須共同承擔惡果。

林雅惠指出，統計顯示，至今年十月，六十五歲以上免繳健保費約百分之四點七八，達二十萬九三○一人，免繳保費金額約二十億元；一旦修法通過，免繳保費比率增至百分之八十三，高達三六九萬六一六六人，費用暴增至三六六億三六三九萬元，預估到了一三八年，政府支出費用高達六二一億一三五四萬元。健保恐破產，不可不慎。