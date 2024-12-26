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國光客運北車場站 元旦走入歷史

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
國道客運營運環境不佳，國光客運台北車站現址預計明年元旦結束營業。記者邱德祥／攝影
國道客運營運環境不佳，國光客運台北車站現址預計明年元旦結束營業。記者邱德祥／攝影

高鐵運量節節攀升，國道客運載客率則每況愈下，冷熱兩樣情。交通部今年五月核定調整運價漲幅上限，統聯客運昨日起調漲四條代駛路線票價。另外，國光客運繼今年十一月自台北轉運站二樓搬遷，其台北車站場站也預計於明年元旦結束營業，四條路線預計調整至東三門、台北轉運站四樓搭乘。

根據交通部公路局統計，國道客運去年載客量五二○九萬人次、營收約五十八億元，較疫情前載客量下跌三十六%、營收跌四十二%。國道客運業者也從疫情前的三十二家，今年減至二十九家；路線從一八五條減至一六一條。

過去台北轉運站二樓為客運業者兵家必爭之地，但相對其他樓層租金高，疫後隨著客運業營運逐漸下滑，國光客運、三重客運、新竹客運今年十一月同步退租，二樓淪為「蚊子月台」。

而現搬遷至四樓的國光客運，除了台北轉運站內的月台以外，過去也向台鐵承租台北車站旁的場站，每月租金逾百萬元，配合台北市政府「跨市民大道串聯線形公園立體連通空橋工程」，預計明年元旦起也將拆遷，讓客運業一大指標性的場站走入歷史。

國光客運指出，此次拆遷主要配合「跨市民大道串聯線形公園立體連通空橋工程」，而近年整體客運業營運不佳，未來少了場站租金，對業者來說也能節省一筆成本。明年元旦起一八一三台北-基隆、一八一三D台北-中山區-基隆、一八一五台北-金山路線將移至鄰近的東三門搭乘；一八一九台北-桃園機場路線移至台北轉運站四樓搭乘。

另外，統聯客運也公告，昨日起調漲七○○五民雄-台北、七○○○斗六-台北、七○○一北港-台北、七○○二四湖-台北等四條代駛路線票價。至於一六三三台北-北港-四湖鄉、一六三五台北-虎尾-四湖鄉、一六三六台北-西螺-四湖鄉、一六三七台北-西螺-林厝寮-四湖鄉等四條路線，因應西螺站遷移，明年元旦起票價最多調降四元。

國光客運 國道客運

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