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天冷出被窩前 做伸展、按穴位保命

聯合報／ 記者林則澄／台北報導
穴位按摩 製表／林則澄
穴位按摩 製表／林則澄

冬天低溫讓早上起床變成一件難事。台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀指出，當身體從溫暖的狀態接觸寒冷環境，會對心血管健康帶來風險，建議可先在床上進行伸展運動，或以拇指按壓少府穴、湧泉穴，有助於活血通絡，促進全身循環，並保護心臟、穩定血壓心率，以利開始一天的良好狀態。

林舜穀說，冬天早晨起床離開暖和的被窩，突然接觸寒冷環境，容易讓血管受冷收縮，導致血壓瞬間升高，對有高血壓或心血管疾病者來說，易引發心絞痛或其他心臟問題，而突然站起來也可能造成血液回流不足，導致大腦短暫缺氧、頭暈甚至昏厥。

為了幫助身體適應環境變化、穩定血壓，並減少頭暈、提升全身暖感，林舜穀說，民眾可先仰躺於床上，雙手放身體兩側，雙腳伸直、全身放鬆，用3至5分鐘進行「抬手抬腳運動」後，緩慢坐起來1分鐘再起身活動。

抬手抬腳運動

1.慢速開始：吸氣時，左手向頭頂方向舉起，右腿抬高至30至45度角，保持3秒，於呼氣時緩緩放下，接著換右手與左腿，左右交替、進行10組。

2.加快速度：保持動作協調性，逐漸加快節奏，左右交替進行，每側各5次、持續10組。

3.左右各10組慢速與各10組快速，共20組，時間約3至4分鐘。

小提醒：動作過程中配合呼吸，不要憋氣。

中醫 伸展運動 醫師

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