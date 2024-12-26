聽新聞
0:00 / 0:00
天冷出被窩前 做伸展、按穴位保命
冬天低溫讓早上起床變成一件難事。台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀指出，當身體從溫暖的狀態接觸寒冷環境，會對心血管健康帶來風險，建議可先在床上進行伸展運動，或以拇指按壓少府穴、湧泉穴，有助於活血通絡，促進全身循環，並保護心臟、穩定血壓心率，以利開始一天的良好狀態。
林舜穀說，冬天早晨起床離開暖和的被窩，突然接觸寒冷環境，容易讓血管受冷收縮，導致血壓瞬間升高，對有高血壓或心血管疾病者來說，易引發心絞痛或其他心臟問題，而突然站起來也可能造成血液回流不足，導致大腦短暫缺氧、頭暈甚至昏厥。
為了幫助身體適應環境變化、穩定血壓，並減少頭暈、提升全身暖感，林舜穀說，民眾可先仰躺於床上，雙手放身體兩側，雙腳伸直、全身放鬆，用3至5分鐘進行「抬手抬腳運動」後，緩慢坐起來1分鐘再起身活動。
抬手抬腳運動
1.慢速開始：吸氣時，左手向頭頂方向舉起，右腿抬高至30至45度角，保持3秒，於呼氣時緩緩放下，接著換右手與左腿，左右交替、進行10組。
2.加快速度：保持動作協調性，逐漸加快節奏，左右交替進行，每側各5次、持續10組。
3.左右各10組慢速與各10組快速，共20組，時間約3至4分鐘。
小提醒：動作過程中配合呼吸，不要憋氣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言