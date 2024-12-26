運量新高、搶位衝突頻傳 高鐵明年增班

高鐵今年十一月日均運量達廿二點四萬人次，創通車以來新高，但座位紛爭不斷，自由座尖峰時段人潮擠到對號座走道，為搶座位發生潑水衝突，甚至還出現買自由座卻占用對號座亂象，顯示高鐵座位已難以滿足現有載客量。高鐵董事長江耀宗表示，明年將有增班計畫。

根據統計，疫情前二○一九年，高鐵日均運量約廿萬人次，疫情期間二○二○年四月降至九萬八千人次，二○二一年六月日均運量，更是暴跌僅一萬八千人次，二○二二年開始快速復甦，日均運量回到疫前的廿點七萬人次，二○二三年廿二點三萬人次，今年十一月更突破廿二點四萬人次，屢創新高。

運載量持續攀升，座位爭議也紛爭不斷。今年三月有外籍男子購買自由座卻占用對號座，規勸不聽還搶奪保全裝備；十一月有乘客因阻礙出口路線與他人發生口角、毆打，甚至拿匕首刺餐桌椅；這個月有旅客為搶自由座位互潑水衝突，後續還衍生單人乘自由座，離開等於放棄座位，有歧視之疑等相關議題；另有乘客攜帶大件行李買四張商務艙車票，結果當天旅客爆滿，高鐵開放部分車廂站票，大量旅客擠在商務艙門口，險讓該乘客進不了車廂。

高鐵董事長江耀宗昨出席公開活動受訪時表示，明年會增班，將會考慮運量需求調整運能，將必要班次加上去，提供旅客更好運能；至於會增加幾班，目前還沒有細節，正在進行分析當中。

高鐵去年三月斥資台幣二八五億元，向日立東芝採購十二組新世代列車，預計二○二六年起陸續交車，二○二七年正式投入營運。

在新世代列車報到前，高鐵指出，現有車組除尖峰時段外，仍有足夠的增班空間。自去年七月每周總班次由一○一六班增加至一○二五班，十月增至一○三九班；今年一月再增班至每周一○六○班，七月每周增班至一一○三班，增班幅度約提高百分之八點六，明年會針對有運量需求的部分滾動調整。