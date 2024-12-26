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麻疹群聚增7例 有北市足跡

聯合報／ 記者李青縈邱書昱／台北報導
衛福部疾管署公布今年首起麻疹醫院群聚事件。示意圖／ingimage
衛福部疾管署公布今年首起麻疹醫院群聚事件。示意圖／ingimage

中部某醫院上周爆發麻疹群聚感染，疫情持續擴大。疾管署昨再公布新增7名感染者，均為院內感染，包括1名醫師、3名護理師，累計12人確診，相關接觸者逾千人，均需自我健康管理，監測至明年1月8日為止。

這起群聚事件指標個案為中部40多歲男性，11月到越南探親，12月返台後就醫確診。疾管署先前公布4名相關確診者，包含同班機旅客、就醫接觸者的陪病家屬、護理人員、環境清潔人員。

疾管署發言人曾淑慧說，新增7名麻疹個案分別為1名醫師、3位護理師，以及清潔人員、50多歲就醫接觸者的陪病家屬、工務課人員，分別在本月14日至19日間發病、17日至21日出疹。整起群聚事件迄今共確診12例，相關接觸者1014人，將監測到明年1月8日。

值得注意的是，該名50多歲女性確診陪病家屬曾在14日從彰化換乘火車、高鐵，到了台北轉乘捷運，早上9時至10時30分在大安區溫州街「草根早午餐」用餐，接著至台大綜合體育館參加同人誌活動，約傍晚5時搭乘捷運綠線至西門站後，轉藍線至台北車站。18日下午3時曾到彰化花壇全聯學前店、水文黃昏市場。

北市衛生局已匡列88位接觸者，呼籲與確診者足跡重疊者，自我管理到明年1月1日。曾淑慧提醒，與該名個案有重疊活動史的民眾務必自主健康管理18天，期間避免出入公共場所，戴口罩降低病毒傳播風險。如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請儘速與衛生單位聯繫，並告知接觸史，由衛生單位安排就醫。

過去幾年每年頂多兩例麻疹個案，但今年截至12月23日累積26例，17例國內感染，9例境外移入，創5年來新高。

麻疹個案可傳染期間活動史。圖／截自疾管署檔案
麻疹個案可傳染期間活動史。圖／截自疾管署檔案

疾管署 確診 衛生局

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