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氣象署發布濃霧特報 新北等3縣市能見度不足200公尺
中央氣象署今晚間9時40分，針對3縣市發布濃霧特報，影響持續到明天上午，影響區域包含新北市、桃園市、苗栗縣；另針對12縣市發布陸上強風特報，影響時間持續到周日清晨。
氣象署表示，今晚至明（26日）清晨，西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，新北、桃園、苗栗已出現能見度不足200公尺的現象，台中能見度也較低，民眾出外及行駛需多注意。
此外，今晚間至周日（29日）清晨，桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、恆春半島、蘭嶼綠島、澎湖縣等需特別注意強風。
氣象署指出，東北季風增強，明晚起桃園至台南沿海空曠地區及春半島、蘭嶼、綠島、澎湖，將有9至10級強陣風，花蓮沿海空曠地區及基隆北海岸、金門、馬祖也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，需特別注意。
另外，今晚至明天白天，桃園至台南沿海空曠地區及春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖易有8至9級強陣風，呼籲民眾多注意。
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