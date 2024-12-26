健康主題館／銀髮族泡腳養生 有益心血管健康

冬天天冷，老人家容易氣血循環不良，導致末梢血管阻塞，進而手腳冰冷，小心血壓升高、心臟不適，甚至引發心肌梗塞、中風、猝死等危險。中醫師建議，可以「泡腳養生」，促進血液循環，改善手腳冰冷狀況，有益心血管健康。

新光醫院中醫中心主治醫師黃奎祐指出，老人家血管彈性較差，影響肢體末梢的血液循環，容易手腳冰冷，體溫調節功能可能也不好，適應室外溫度變化能力變差，特別是有高血壓、心血管疾病患者，恐引發心肌梗塞、中風、猝死的風險增加。現在不少人有三高問題，若過多膽固醇累積在血管管壁，阻塞後也會增加心腦疾病風險，不可不慎。

水要淹到小腿一半

根據中醫理論，「泡腳養生」有益健康。黃奎祐說，「腎主水，心主血脈」，泡腳為溫補腎陽、腎氣，可以調節臟器，讓心臟運行更穩定。「氣行則血行、氣滯則血瘀」，腳底是經絡交會的地方，而血液循環是由氣來推動，泡腳時，可溫暖腳底的湧泉穴、腳踝的太溪穴疏通經絡，這兩個穴道有「菩薩的藥穴」之稱，以促進氣血流通，避免心肌梗塞、腦中風。

黃奎祐說，泡腳水溫應保持在攝氏40度，不要太燙，避免燙傷皮膚，泡腳時不要在空腹、吃飽後、運動後，因泡腳時氣血集中在腳部，運動後泡腳可能會引發頭暈，而空腹或吃飽後泡腳，恐造成消化不良。建議泡腳應於飯後一小時，或睡前泡腳有助安神的效果。

泡腳約一周2至3次，每次15至20分鐘，「小腿是人體的第二顆心臟」，因此泡腳水的高度到小腿一半，可促進血液循環，有助心臟健康，但注意泡腳時不要流太多汗。

黃奎祐說，「汗是血之液」，流汗過多，身體反而會愈泡愈虛，容易出現胸悶、喘不過氣，泡完後應喝杯溫開水，補充流失的水分，但孕婦、糖尿病患、足部有傷口的人、化療癌症患者則不建議泡腳。

可添加中藥或精油

泡腳時，依想要的效果可添加中藥或精油，如艾草有溫經、驅寒、除濕功效，適合體質寒性或手腳冰冷的人；紅花則能活血化瘀；生薑可促進血液循環、驅寒暖身，適用感冒、受風寒的人；桂枝能溫陽、疏通經絡。

添加薰衣草精油，可以舒緩及放鬆神經，讓心神安定下來，減少心臟負擔；迷迭香精油能活血化瘀、提神醒腦、舒緩精神疲勞、改善注意力不集中；茶樹精油可以抗菌、消炎；玫瑰花瓣可以疏肝解瘀、活血養顏，菊花瓣可清熱解毒、清肝明目，適用於肝火旺盛、眼睛容易疲勞的人。

足部按摩 效果加乘

泡腳時搭配腳部、小腿的按摩，黃奎祐說，「當然會更好」，可以幫助淋巴回流及改善血液循環。

按摩時不用針對那一些穴位，可以從腳底的中心點開始向外擴散，把整個足部、小腿按摩一遍，對於保健有加乘的效果。