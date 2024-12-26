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胃鏡縮胃手術 1個月減掉10%體重

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導

有些人透過改變生活習慣或用藥，仍無法達到理想減重效果，因此會尋求俗稱「縫胃」的胃鏡袖狀縮胃成型術(ESG)治療。一名40多歲女性患者接受此手術後，1個月內即減掉10%體重，體重從術前70kg降至60kg，BMI從27.3降至23.4。

肥胖是影響健康的負面因素之一，三軍總醫院肝膽腸胃科主治醫師楊志偉表示，有很多方式可以達到減重效果，如改變飲食等生活習慣、服用或注射藥物等，但每個方法都有其限制及風險，除了改變生活型態，BMI值27以上的族群，則可考慮胃鏡袖狀縮胃成型術。  

楊志偉指出，該名女性患者有高血壓、脂肪肝、空腹血糖值異常等症狀，BMI介於28至29，曾嘗試過減重藥物，但施打一次就感到排斥，而外科手術適用對象為BMI40以上，或BMI35以上且有肥胖相關疾病的患者，這名患者不符合，所以後來選擇了胃鏡縮胃手術，順利在1個月內減去10%體重。

楊志偉說，胃鏡縮胃是使用內視鏡經口進行將胃縫合縮小，不會產生外部切口，手術時間約90分鐘，在術後1至2天內可恢復正常活動，預期可減去15%至20%的體重，能有效降低飢餓感及減少胃容積，屬於可逆的手術。 

手術後不可完全放縱，楊志偉提醒，術後的維持相當重要，在飲食部分，第一周以流質食物為主，要讓綁好的胃成型需要時間，不可吃大餐會導致縫線繃開；第二周開始吃泥狀食物，第四周慢慢恢復軟質正常飲食，過程中也會有營養師介入觀察飲食狀況，避免營養缺乏。

哪些人不適合做此手術？楊志偉說，胃部癌症或胃部幽門桿菌感染、瘜肉多等風險因子的人，及有飲酒習慣的族群就不適合。

患者 手術 生活習慣

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