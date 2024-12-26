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健康你我他／養隻王小綠伴讀 盼女兒當小綠綠

聯合報／ 文／王鳳儀（新北永和）
現在已成老狗的王小綠，熱情一如往昔，繼續溫暖的陪伴我們前行。圖／王鳳儀提供
現在已成老狗的王小綠，熱情一如往昔，繼續溫暖的陪伴我們前行。圖／王鳳儀提供

第一次帶小狗去看獸醫，醫師從頭到尾仔細的瞧了瞧這隻小黑白花。

「可以問一下，牠為什麼叫『王小綠』？我看不出來牠哪裡有綠色？」獸醫好奇的問。

「因為想讓我女兒以後讀北一女當小綠綠，剛好我姓王，就叫『王小綠』囉！」

「真的好巧喔！我的第一隻貓也叫『王小綠』，不過牠有著綠色的眼睛…。」獸醫笑咪咪的說。

從鄉下搬到都市，女兒和我都對新環境有著嚴重的適應不良，同學的欺侮、同事的霸凌，讓我們萌生想養一隻寵物的想法，王小綠便因此來到我們家。

早上不願起床去上學的女兒，為了餵小綠早餐，早早便掀了棉被，可愛的小綠也會拚命地搖著尾巴，熱切的迎接女兒。經過一天惱人的工作回到家，由地板的熱度，可以知道小綠整日都守在門口等著我們回家，奮力鑽進我們懷裡的小綠，毫不掩飾牠對我們的歡迎。

準備晚餐是我的工作，小綠也會在廚房陪著我做菜。把雞肉ヽ胡蘿蔔和青菜切碎拿去蒸，沒加鹽的是小綠的晚餐，加了調味的便是我和女兒的晚餐，一起吃一頓熱騰騰的飯，是我們一家三口最幸福的時刻。

有著小綠的陪伴，我和女兒順利地走過了低谷，雖然女兒後來沒有當成小綠綠，但也順利上了大學。已經成了老狗的小綠，熱情卻一如往昔，就讓我們彼此依偎，繼續溫暖的相伴前行吧。

獸醫 綠色

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