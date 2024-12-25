中重度失智不能去據點家屬恐慌 長照司：6個月轉銜期

衛福部公布114年失智社區服務據點新制，中度以上失智者、失能（CMS4以上）者必須離開失智據點，前往日照中心接受服務，若想留在失智據點，需自費參與。新制公布，引發失智症患者家屬反彈，衛福部長照司副司長吳希文說，對於目前在失智據點的中重度失智症患者，將給予6個月轉銜等待期，讓患者尋合適的服務資源。

吳希文說，國內失智症患者約35萬人，其中極輕度、輕度患者占五成、約17萬人，為讓患者都能接受失智症照護，今年年初推動失智個案分流機制，針對失智據點收案對象進行調整，三級以下極輕度、輕度失智患者，沒有失能情形，可以利用失智據點，中重度個案則轉至日照中心照顧。

吳希文說，全國失智據點約500多家，共收案一萬多人，在據點數量不夠，對於約十萬多名極輕度、輕度患者，他們需要服務，期待透過社會參與、共餐、健康促進等延緩失能，因此衛福部長照司修改失智據點定位，調整收案對象，以極輕度、輕度患者為主。

但中重度患者若到日照中心，民眾反應，常有日照中心不願意照顧而拒收，吳希文指出，確實有部分日照中心收案量僅七至八成，衛福部日前已提醒地方政府須督導、查核日照中心落實應有的角色。

吳希文說，日照中心有其設置標準，並配置醫事人員，不只是照顧失智症患者，更有健康促進及避免失智個案病情加重的服務，給予患者安全的環境及專業的照顧，並透過給予困難照顧獎勵津貼機制，鼓勵日照中心收案有情緒行為的失智症患者。

未來，衛福部長照司也會積極、強化布建權責性失智據點、社區式機構，以及住宿機構裡的長照專區等，以提供不同病程、不同需求的失智症患者。

吳希文說，對於目前在失智據點的中重度失智症患者，明年將給予6個月的轉銜等待期，讓患者可以媒合至適合的機構，找尋合適的服務資源。今年已針對失智據點收新個案時，以極輕度、輕度患者為主，長照司會持續與失智症協會及病友團體溝通，大家慢慢進行調整。

失智症協會理事長徐文俊說，基於眾多失智家庭反映對於114年失智據點服務新制的疑慮，近期進行線上意見調查，以廣泛蒐集家庭意見，結果在12天內收到來自全國21縣市、681筆具名回覆，多數失智家庭都對新制表達了適應上的困難，呼籲衛福部能夠聽到失智家庭的心聲，適度調整新制，不要漏接任何一位失智者。