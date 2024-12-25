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疾病、老化導致行走困難 中醫師教按4穴位吃1物緩解

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
站立、轉身、行走等簡單動作，可能因疾病或老化而行動困難。示意圖／ingimage
站立、轉身、行走等簡單動作，可能因疾病或老化而行動困難。示意圖／ingimage

站立身體、行走、轉身，是不少人都能做到的基本動作，若因為疾病或老化導致行走困難，在日常生活將十分依賴他人。台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀今建議，可據不同情況按摩殷門穴、浮郄穴、解溪穴與衝陽穴，或按壓耳朵上的坐骨神經點與臀點，也能喝四神湯搭配豬肉或雞肉，緩解症狀。

長者、患者若有行走困難時，林舜穀說，以中醫的角度，會仔細觀察個案的走路速度、每步跨出的長度、雙腳交替的節奏，及站立時的穩定性和平衡感，並針對關節活動範圍、肌肉力量與步態穩定性進行綜合評估，找到需要加強的重點提供治療，其中常見的症狀包括大腿無力、站起困難；腳步拖沓、易被絆倒；臀部肌肉無力或曾有坐骨神經痛等。

一、穴位按摩，激發身體潛能

1.大腿無力、站起困難：

若經常感到大腿後側酸痛，或一站起來就跌回椅子，與股二頭肌無力有關，以中醫的角度，會建議按摩膀胱經上的「殷門穴」與「浮郄穴」，幫助強化肌肉，提升站立和行走能力。其中

2.腳步拖沓、易被絆倒：

若在走路時容易踢到地面或被絆倒，這與小腿前側脛前肌無力有關，特別是中風或腿部外傷後，以中醫的角度，可透過按壓胃經「解溪穴」與「衝陽穴」，提升足部抬起力量，避免跌倒風險。

二、藥食同源，補養脾胃

若有下肢肌肉無力，以中醫的角度，會強調「藥食同源」，可喝有山藥、蓮子、芡實、茯苓的四神湯，搭配豬肉或雞肉，是改善營養狀況的絕佳選擇，不僅能增強肌肉力量，還有助於脾胃調養，讓身體吸收更多蛋白質，進一步提升體力與肌力。

三、耳穴敷貼，緩解不適

若因為臀部肌肉無力或曾有坐骨神經痛，導致「間歇性跛行」，稍走遠即下肢麻木酸痛，需要停下休息，以中醫的角度，會建議按壓耳部「坐骨神經點」和「臀點」，有效緩解不適感並提升行走距離，讓活動範圍更自由。

最後，林舜穀建議，家屬與照顧者在協助長者或患者行走訓練時，需特別注意的有避免剛站起來頭暈或疲憊，特別是有血壓波動的人。另也不要急於求成，他建議可從簡單目標開始，如站立訓練逐步增加時間，接著再練習緩慢步行，「每一步都要穩健且正確運用肌肉，而非追求速度與距離，避免因為過度勞累而受傷。」

1.殷門穴

位置：在大腿後側，當承扶與委中連線上，承扶穴下6寸。

取穴方法：患者俯臥或側臥，屈膝，觸摸承扶穴（屁股下緣正中間）和委中穴之間的連線，從承扶穴向下量6寸處按壓，有酸脹感處即為殷門穴。

2.浮郄穴

位置：大腿後面，膕橫紋上1寸，股二頭肌內側緣凹陷處，當委陽內上方1寸。

3.解溪穴

位置：在足背與小腿交界處，當踝關節橫紋中央，伸拇長肌腱與趾長伸肌腱之間凹陷中。

取穴方法：患者坐位或仰臥位，將腳掌自然放鬆，找到踝關節橫紋，沿肌腱之間按壓，有明顯酸脹感處即為解溪穴。

4.衝陽穴

位置：在足背側，當足背動脈搏動處，第二跖骨基底前緣與脛骨內側緣之間凹陷中。

取穴方法：患者取坐位或仰臥位，輕微屈膝，找到足背動脈搏動點，沿脛骨內側緣前移，按壓凹陷處即可定位。

台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀說，長者、患者若有行走困難，可透過按摩穴位或喝四神湯搭配豬肉或雞肉，緩解症狀。圖／林舜穀提供
台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀說，長者、患者若有行走困難，可透過按摩穴位或喝四神湯搭配豬肉或雞肉，緩解症狀。圖／林舜穀提供

中醫 位置 患者

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