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這病無疫苗、特效藥！中日呼吸道疾病疫情升溫 醫：免疫負債影響

中央社／ 台北25日電
大陸「人類間質肺炎病毒」及日本「蘋果病」、黴漿菌疫情升溫。新華社
大陸「人類間質肺炎病毒」及日本「蘋果病」、黴漿菌疫情升溫。新華社

中國「人類間質肺炎病毒」及日本「蘋果病」、黴漿菌疫情升溫，台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民分析，都是受免疫負債影響，這幾種疾病都沒有疫苗，得靠戴口罩勤洗手防護。

中國疾控中心日前警告，症狀與流感、COVID-19相近的「人類間質肺炎病毒」（HMPV，中國稱「人類偏肺病毒」）感染病例，入冬後在中國明顯增加，尤其以14歲以下及北方省區尤其明顯。

日本俗稱「蘋果病」的傳染性紅斑症及被稱為「會走路的肺炎」黴漿菌肺炎患者數，也雙創10年來同時期新高紀錄。

黃立民接受中央社記者電訪說明，這幾種病毒都是呼吸道病毒，其中HMPV與呼吸道融合病毒（RSV）是親戚，同樣會引起感冒，且比較會往下呼吸道跑，引起肺炎的機率較其他病毒高，因此發生大流行時，感染到抵抗力較弱的人，就會看到肺炎人數增加，讓疫情看起來比較嚴重。

HMPV目前沒有疫苗，也沒有抗病毒藥物，黃立民說，高風險族群為幼兒、老人和免疫力較差者，若有糖尿病、腎病或肝病等慢性疾病，也要注意；一旦發生感染，就只能用氧氣、呼吸治療，萬一變嚴重，「就要靠一點運氣了」。

至於日本的蘋果病和黴漿菌疫情，黃立民分析，與中國的HMPV疫情一樣，都是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後免疫負債造成，且因為類似的呼吸道疾病太多種，才讓人覺得「一直還不完」，等一個一個感染完、把債還完，就會恢復到以前的狀態。

黃立民指出，台灣流行黴漿菌已經半年，近期疫情開始往下走，顯示免疫負債已經「還得差不多」；傳染性紅斑則因台灣一直還沒有還這個債，比較需要留意感染個案有沒有增加，其幾乎全年齡都會感染，但仍以小學生、幼稚園最多，最害怕感染孕婦，恐造成流產、死產或胎兒異常。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧表示，這幾種傳染病都是呼吸道病毒，近期蘋果病僅零星發生，沒有觀察到患者增加的狀況，疾管署會持續監測呼吸道疫情變化，若有發現變化，將再對外報告；近期天氣較冷，各類病原可能比較活躍，呼籲民眾戴口罩、勤洗手，做好呼吸道防護，避免感染。

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