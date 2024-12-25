媽媽≠乳牛！6個月以下純母乳哺育率37.9% 專家籲一起努力

現在孩子生得少，家長們更重視寶貝健康，哺育母乳可提升新生兒免疫力，還有助建立親子關係，但目前6個月以下純母乳哺育率不到4成，專家提醒，初乳內有免疫球蛋白A，像幫寶寶打了第一劑預防針，「但媽媽不是乳牛」，餵母乳應該是整個家庭、職場和社會共同努力、決定的。

明年元旦將上路的嬰幼兒食品標示新制中，將「3個月以上嬰兒食用時，應注意補充鐵質」，修正為「嬰兒食用時，應注意補充鐵質」，刪除「3個月以上」；母嬰圖修正為「母乳是嬰兒最佳的營養來源」，且維持不得標示人乳化、母乳化或優於母乳等同意義詞句，且不得有嬰兒圖片及使產品變得理想化的圖片及文字等。

衛福部國健署最新統計，截至2022年5月的全台母乳哺育率，一個月以下純母乳率為60.2%，6個月以下純母乳率為37.9%，數字大幅下滑，與女性休完育嬰假、回到職場上班有關。

就業婦女增加，國人哺餵母乳的比率逐年下降，國健署婦幼健康組簡任技正林真夙表示，哺餵母乳的媽媽，如果因醫療、就業或其他因素無法繼續哺乳時，在嬰兒一歲前，應使用嬰兒配方食品，請諮詢兒科醫師、營養師，使用配方奶的注意事項，對餵食及營養有疑問者，可洽詢醫護人員提供協助。

台灣母乳哺育聯合學會理事長、小兒科醫師楊文理表示，母乳不可取代，配方奶是按照母乳製作的合成物，但很多媽媽即便有意願哺餵母乳，卻碰到無人指導等困難而中斷，有些媽媽面臨疾病、化療或其他用藥情形等，或受限職場工作環境沒有充分時段擠奶，讓媽媽安心哺乳，應該由家庭、社會和職場共同努力。

「假如媽媽沒辦法餵母乳，也不是罪惡」，楊文理指出，有些媽媽純母乳哺育6個月，有些則餵到2歲，而初乳中所含的免疫球蛋白A有助避免新生兒感染，就像是打了第一劑預防針。

楊文理說，母乳中所含鐵質可能較少，但能完整吸收，配方奶雖添加鐵劑，卻不見得可以充分吸收，同時也可能有維生素D缺乏的狀況，餵母乳不用像餵配方奶，需要擔心水溫、奶粉量、先加奶粉還是水等，爸爸也能幫媽媽按摩，有助促進親子關係。

國健署長吳昭軍表示，台灣推動「母嬰親善醫療院所」認證制度，從2001年的38家，到今年已增至138家，涵蓋了全台出生嬰兒數三分之二以上，顯示母嬰親善措施的重要性，讓新手哺乳媽媽隨時都能得到協助。

育兒生活是產後挑戰，國健署已新編制孕媽咪衛教手冊，提供完整的孕產資訊及服務，林真夙說，新版手冊於今年5月上線，明年正式印製出版；關於新生兒哺育計畫，最重要的是放輕鬆，並且頻繁的親餵寶寶與擠乳。如果無法完全哺乳時，適量加入嬰兒配方奶，也能讓寶寶獲得營養。