快訊

女員工遭主管性侵輕生 麥當勞挨罰百萬：虛心接受進行檢討

央行打炒房打出逾放？投資客無法脫手使銀行逾放增加

唐綺陽罕提曾有「一年短命婚姻」 被母1句話激到賭氣結婚

聽新聞
0:00 / 0:00

媽媽≠乳牛！6個月以下純母乳哺育率37.9% 專家籲一起努力

聯合報／ 記者賴昀岫廖靜清／台北即時報導
就業婦女增加，國人哺餵母乳的比率逐年下降。示意圖，非新聞當事人。記者季相儒／攝影
就業婦女增加，國人哺餵母乳的比率逐年下降。示意圖，非新聞當事人。記者季相儒／攝影

現在孩子生得少，家長們更重視寶貝健康，哺育母乳可提升新生兒免疫力，還有助建立親子關係，但目前6個月以下純母乳哺育率不到4成，專家提醒，初乳內有免疫球蛋白A，像幫寶寶打了第一劑預防針，「但媽媽不是乳牛」，餵母乳應該是整個家庭、職場和社會共同努力、決定的。

明年元旦將上路的嬰幼兒食品標示新制中，將「3個月以上嬰兒食用時，應注意補充鐵質」，修正為「嬰兒食用時，應注意補充鐵質」，刪除「3個月以上」；母嬰圖修正為「母乳是嬰兒最佳的營養來源」，且維持不得標示人乳化、母乳化或優於母乳等同意義詞句，且不得有嬰兒圖片及使產品變得理想化的圖片及文字等。

衛福部國健署最新統計，截至2022年5月的全台母乳哺育率，一個月以下純母乳率為60.2%，6個月以下純母乳率為37.9%，數字大幅下滑，與女性休完育嬰假、回到職場上班有關。

就業婦女增加，國人哺餵母乳的比率逐年下降，國健署婦幼健康組簡任技正林真夙表示，哺餵母乳的媽媽，如果因醫療、就業或其他因素無法繼續哺乳時，在嬰兒一歲前，應使用嬰兒配方食品，請諮詢兒科醫師、營養師，使用配方奶的注意事項，對餵食及營養有疑問者，可洽詢醫護人員提供協助。

台灣母乳哺育聯合學會理事長、小兒科醫師楊文理表示，母乳不可取代，配方奶是按照母乳製作的合成物，但很多媽媽即便有意願哺餵母乳，卻碰到無人指導等困難而中斷，有些媽媽面臨疾病、化療或其他用藥情形等，或受限職場工作環境沒有充分時段擠奶，讓媽媽安心哺乳，應該由家庭、社會和職場共同努力。

「假如媽媽沒辦法餵母乳，也不是罪惡」，楊文理指出，有些媽媽純母乳哺育6個月，有些則餵到2歲，而初乳中所含的免疫球蛋白A有助避免新生兒感染，就像是打了第一劑預防針。

楊文理說，母乳中所含鐵質可能較少，但能完整吸收，配方奶雖添加鐵劑，卻不見得可以充分吸收，同時也可能有維生素D缺乏的狀況，餵母乳不用像餵配方奶，需要擔心水溫、奶粉量、先加奶粉還是水等，爸爸也能幫媽媽按摩，有助促進親子關係。

國健署長吳昭軍表示，台灣推動「母嬰親善醫療院所」認證制度，從2001年的38家，到今年已增至138家，涵蓋了全台出生嬰兒數三分之二以上，顯示母嬰親善措施的重要性，讓新手哺乳媽媽隨時都能得到協助。

育兒生活是產後挑戰，國健署已新編制孕媽咪衛教手冊，提供完整的孕產資訊及服務，林真夙說，新版手冊於今年5月上線，明年正式印製出版；關於新生兒哺育計畫，最重要的是放輕鬆，並且頻繁的親餵寶寶與擠乳。如果無法完全哺乳時，適量加入嬰兒配方奶，也能讓寶寶獲得營養。

國健署 嬰兒 母乳 親子關係

延伸閱讀

北一女學霸當五寶媽超幸福 親餵雙生兒驚人畫面曝光！

家長注意！明年嬰幼兒食品新制上路 不可標示優於母乳

南加乳牛爆發禽流感 加州州長宣布進入緊急狀態

暖爐前長出2隻肥美貓貓蟲！溫馨萌照瘋傳他卻丟震撼彈：我家沒養貓

相關新聞

這病無疫苗、特效藥！中日呼吸道疾病疫情升溫 醫：免疫負債影響

中國「人類間質肺炎病毒」及日本「蘋果病」、黴漿菌疫情升溫，台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民分析，都是受免疫負債影響，這幾...

統聯客運即日起調漲4路線票價 另有4路線元旦起調降

國道客運各項成本高漲、營運環境不佳，交通部今年5月核定調整運價漲幅上限，不少業者陸續喊漲。統聯客運近日公告，即日起調漲7...

冷氣團來襲低溫恐跌破8度 吳聖宇再曝跨年煙火、元旦日出最佳觀賞處

周五大陸冷氣團南下，各地明顯降溫，周六晚間至周日清晨為最冷時刻，天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，北部、東北部低溫下探8度...

麻疹確診者足跡曝光 從彰化到台大體育館、北捷都去過

我國上周發生麻疹醫院群聚事件，為越南境外移入個案返台就醫接觸引起。衛福部疾管署發言人曾淑慧指出，今日新增7名麻疹病例，都...

媽媽≠乳牛！6個月以下純母乳哺育率37.9% 專家籲一起努力

現在孩子生得少，家長們更重視寶貝健康，哺育母乳可提升新生兒免疫力，還有助建立親子關係，但目前6個月以下純母乳哺育率不到4...

陳鏞基遠視合併散光 自曝接高飛球「眼前空白」將做一事

對於許多熱愛運動的人來說，視力是表現好壞的關鍵因素之一。統一獅名將陳鏞基有遠視合併散光，有次在晚上的比賽中，擊球手打出高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。