陳鏞基遠視合併散光 自曝接高飛球「眼前空白」將做一事

對於許多熱愛運動的人來說，視力是表現好壞的關鍵因素之一。統一獅名將陳鏞基有遠視合併散光，有次在晚上的比賽中，擊球手打出高飛球，但因為球場明亮的燈光，導致他仰頭望去準備接球時，發現眼前「一片全白」。後來他回想此事，直呼幸好沒有擊中臉部，不禁鬆了一口氣，如今也將接受雷射視力矯正手術，擺脫「惡視力」。

中華職棒統一獅隊長陳傑憲原本近視約300度又有乾眼症，他透過視訊分享，之前在上場比賽前先戴隱形眼鏡，但也經常覺得眼睛像「吃到檸檬」般乾澀不適。在外野守備時需長時間盯著球的方向預判落點，如此一來也會影響賽場的表現，後來接受雷射視力矯正手術，如今情況穩定，連晚上比賽時也能看得很清楚。

另外，統一獅投手胡智為表示，原本不知道有散光，就醫檢查後才發現，接受雷射視力矯正手術後，最有感的是晚上練習時，投手要看位於近18公尺距離外捕手的手指頭比出的數字，代表要丟出幾顆球。但天色昏暗時，有時看不清楚捕手手勢，「捕手是要配合我，我也要配合捕手，有時候捕手比兩顆球，我丟一顆球，就會有危險。」

同樣身為統一獅投手的吳承諭，近視約500度，但在術前檢查中，意外發現視網膜破孔，就醫治療後才決定接受雷射視力矯正手術。吳承諭指出，可能從早出門比賽到晚上，戴隱形眼鏡時間太長，加上風沙大，就會覺得眼睛乾澀不適，之前曾發生隱形眼鏡跑位導致視野受限。

陳鏞基有遠視合併散光，加上已逼近老花的年紀，又因為遠視導致近距離傳、接球有時掌握度不是很完美，雖然也曾擔心手術風險，但現已克服恐懼，決定接受雷射視力矯正手術，「有次在晚上比賽中，擊球手打出高飛球，但因為球場燈光很亮，我抬頭一看眼前都是白的畫面，球都不見了！」。從那次經歷後，他覺得「這樣不行」，也擔心漏接或是是被球打到臉。

台南尚儒大學眼科副院長林日蘋說，接受雷射視力矯正手術者，術後注意喝水勿猛灌，要分次、分口喝，以免眼壓過高。想要戴美瞳鏡片，建議在恢復良好且經醫師許可的前提下，留意配戴時間與頻率，建議盡量避免。

台灣青光眼關懷協會理事長暨三總青光眼專科主任呂大文說，許多民眾因散光、近視、遠視、老花等問題，尋求雷射視力矯正手術，若不考慮角膜霧化、眼睛眩光等副作用，通常一天至3周就能恢復視力，但手術會降低角膜厚度，術前應經醫師評估，術後至少要剩400毫米，低於400毫米將導致圓錐角膜，造成視野模糊、近視、散光及畏光等，適得其反。