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周五首波強烈大陸冷氣團「低於10度」元旦曙光碰運氣

聯合報／ 記者胡瑞玲李柏澔／台北即時報導
周五鋒後大陸冷氣團南下、氣溫逐漸下降，北台灣愈晚愈濕冷。周六濕冷轉乾冷。周日至下周一清晨各地晴朗、乾冷。聯合報系資料照
周五鋒後大陸冷氣團南下、氣溫逐漸下降，北台灣愈晚愈濕冷。周六濕冷轉乾冷。周日至下周一清晨各地晴朗、乾冷。聯合報系資料照

周五恐出現入冬首波強烈大陸冷氣團，沿海及空曠地區低溫有機會低於10度，中央氣象署預報員張竣堯表示，明天東北季風增強，北東有局部短暫雨，周五冷空氣南下，其強度可能達到強烈大陸冷氣團等級，並持續到下周一清晨，最冷時段落在周六晚間至周日清晨，而下周一清晨因輻射冷卻效應，低溫也恐低於10度。

跨年（31日）、元旦（1月1日）天氣部分，張竣堯說，跨年夜東北季風增強，迎風面的基隆北海岸、東半部有局部降雨，其他地區多雲到晴，但大台北平地、桃園平地天氣穩定、多雲到晴，民眾能好好欣賞到跨年煙火。

溫度部分，相比周末（28、29日）沒那麼冷，中部以北、東半部低溫13、14度，南部、花東地區15至17度，但入夜後感受仍偏冷，提醒民眾外出仍要注意保暖；至於元旦曙光，由於東部雲量較多，可能要多碰運氣。

未來1周天氣部分，張竣堯指出，明（26日）東北季風增強，桃園以北、東半部有局部短暫雨，北部地區及中南部山區有零星短暫雨，其它地區為多雲。

周五（27日）為冷氣團南下過程，受到南方水氣北移影響，各地天氣陰雨，雨勢較大地區包含北部、東北部、中南部山區有局部短暫降雨，其他地區也有零星飄雨。

周六、日（28、29日）為冷氣團影響期間。周六桃園以北、東半部有短暫雨，其他地區為多雲天氣；張竣堯表示，周五、周六仍為濕冷天氣，周日開始轉為乾冷，各地天氣變成多雲到晴，僅東半部有零星短暫雨。

溫度方面，明天起溫度一路降溫，持續冷到下周一（30日）。明天北台灣20度，其他地區較為溫暖約23至27度；周六晚間至周日清晨為最冷時候，中部以北、宜花地區低溫11至13度，中南部低溫13、14度，沿海空曠地區低溫有機會低於10度。

下周一（30日）清晨環境偏乾，加上受輻射冷卻效應影響，空曠地區低溫也有機會低於10度，白天起冷氣團減弱，溫度略回升，中部以北、花東地區低溫13、14度，中南部低溫14至16度。

周五恐出現入冬首波強烈大陸冷氣團，天氣先從濕冷再轉乾冷，低溫下探10度。圖／中央氣象署提供
周五恐出現入冬首波強烈大陸冷氣團，天氣先從濕冷再轉乾冷，低溫下探10度。圖／中央氣象署提供

低溫 元旦 冷氣團 氣象署 跨年

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