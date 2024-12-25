明年失智據點服務新制上路 家屬憂斷鏈、加重病情

衛福部估計，國內失智症患者已超過37萬人，台灣2025年步入超高齡社會進入倒數。明年起，失智社區服務據點新制將使得中度以上失智者、中度以上失能（CMS4以上）的失智者，必須離開目前使用中的失智據點，前往日照中心接受服務，若想留在失智據點則需自費參與。

台灣失智症協會理事長徐文俊表示，眾多失智家庭反映，「明年爸爸、媽媽就不能去最愛的失智據點上課了，怎麼辦。」台灣失智症協會近期進行線上意見調查，12天內收到來自全國21縣市、681筆具名回覆，多數失智家庭都對新制表達了適應上的困難，呼籲衛福部能夠聽到失智家庭的心聲，適度調整新制。

線上調查顯示，針對衛福部114年失智據點服務新制，有73%參與調查者反對失智據點結案條件規定，且表達面對新制的需求和困難。有71%希望活動安排以認知促進活動為主、64%希望參加專為失智者設計的活動、51%認為服務轉變帶來很大的適應困難和交通不便。

徐文俊強調，不要漏接任何一位失智者，雖然政策本意是引導有需求的失智者前往日照中心，但參與調查者有39%表示若施行新制，會自費使用失智據點服務，26%選擇改用巷弄長照站或是C據點等據點服務，只有27%參與調查者選擇改用日間照顧等長照服務。

失智家庭對於新制疑慮甚多，台灣失智症協會秘書長陳筠靜說，生活驟變恐加重失智者病程，新的政策使中度以上失智者、中度以上失能（CMS4以上）的失智者必須重新建立生活模式，衝擊極大。此外，失智者在尋求轉銜至日照中心時可能遭遇困難。

陳筠靜指出，依民眾過往洽詢日照中心申請服務經驗，失智者轉至日照中心時，因「額滿」故遭拒為最大宗。此外，會到處走動的失智者與無法自理的失智者皆曾遭到日照中心以「人力不足無法照顧」為由拒絕收案，顯示日照中心因「人力因素」、「服務量能有限」、「收案標準未統一」等原因，時有無法提供應有服務的情況。

新制規畫失智者可以用自費方式留在失智據點，目前各縣市初步規劃每個時段（半天）300元至560元不等，若以每周上課5個時段來計算，一個月將支出將近6000元至1萬1200元，在無長照給支付制度給予補助下，負擔相當沉重，對於已經聘僱外籍看護者來說，更是雪上加霜。

台灣失智症協會呼籲新制應保留彈性，確保沒有失智者被漏接，並提出四項建議：

1.考量失智家庭個別需求及服務使用困境，建請研議至少放寬中度失智、中度失能（CMS4-6）的失智者結案條件限制，提供更具彈性的服務選項，並特別關注聘僱外籍看護者在結案後可能面臨缺乏認知促進資源的困境，確保其照護需求得以充分滿足。建議加強政策的穩定性，避免每年計畫滾動調整，以確保失智照護服務的穩定性及連續性。

2.對於有需求及有意願使用日照中心之家庭，在完善服務銜接機制、確保失智者能順利過渡至日照中心之前，建議暫緩失智據點服務停止使用之規定，避免影響失智者的社會互動與活動參與。

3.在通盤考量上述困境後，盡速公告相關政策資訊，並加強與服務單位及使用者的溝通，降低因對政策不理解所引發的不安情緒，以及服務動盪所帶來的困擾。

4.建議在長照3.0框架下，將失智據點服務納入長照給付支付架構，同時保留未失能者的使用權，藉此提升服務量能，擴大服務對象範圍，並增加使用者的自主選擇空間。透過此措施，可進一步強化失智據點與日照服務間的銜接彈性與適應協助機制，並將認知功能促進的概念全面融入長照服務，確保不同階段的失智者皆能獲得適切支持。