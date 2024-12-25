冷氣團來襲低溫恐跌破8度 吳聖宇再曝跨年煙火、元旦日出最佳觀賞處

周五大陸冷氣團南下，各地明顯降溫，周六晚間至周日清晨為最冷時刻，天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，北部、東北部低溫下探8度，若有明顯輻射冷卻效應的話，溫度還可能更低；至於跨年、元旦天氣，預估冷空氣不強，台北市低溫15至18度，「想看煙火記得往北、東側移動，想看日出則是西半部比較適合」。

吳聖宇表示，周一、二（23、24日）受到輕颱帕布外圍水氣擴散北上影響，各地普遍有降雨，降雨較多地方有2部分，一部分是各地山區，主要來自中層水氣帶來的降雨，另一部分是在基隆北海岸到宜蘭一帶，由底層東北季風搭配中層水氣造成，雨量又更多一些。

由於這場雨，中南部今年12月累積雨量有機會進入多雨的範疇；這個季節中南部原本很難下雨，只要有1至2場較明顯的降雨出現，月累積降雨量就可能變偏多。目前看起來一直到明年春天，這段期間都不至於有缺水情況，但有機會趁下雨時多累積雨水也是好事。

吳聖宇說，今天底層東北季風減弱，南方北上水氣也減少，雖中層持續有雲通過，造成各地雲量仍多，但降雨情況已大幅縮減，只剩基隆北海岸、宜蘭一帶仍有局部降雨；同時溫度也回升，以台北站為例，24日因降雨加上東北季風增強，白天高溫不到17度，今天白天高溫已回升22度，一口氣上升5度之多。

但今晚起下一波東北季風又要開始影響，且持續至26日，吳聖宇表示，預估今深夜後，東北季風增強情況較明顯，同時有微弱鋒面的尾端掠過台灣東北方近海，因此苗栗以北到大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島等地，今深夜至明天白天會有短暫降雨，但雨勢不大，至於台中以南至高屏一帶則維持多雲天氣。

周四（26日）北東持續有短暫降雨，中南部則維持多雲天氣。吳聖宇說，周四北東高溫下樣，預期降到18至21度，中部及花東地區高溫降到23至25度，南部高溫仍有25至27度，南北之間的溫差較大，南來北往民眾需多注意。

周四晚間至周五清晨（26至27日）的低溫，中北部、東北部空曠地區大約在13至15度，市區低溫15、16度，南部、花東空曠地區低溫約14至16度，市區低溫可達17、18度或以上。

周五（27日）白天起，隨中高層短波槽東移、南下並且逐漸加深，冷空氣有增強的趨勢，下半天到晚間增強的情況才會比較明顯；周六至周日（28至29日）冷空氣強度明顯較強，尤其是「周六晚間至周日清晨這段期間，將是冷空氣最強時候」。

吳聖宇指出，這波大陸冷氣團強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，台北市區低溫有機會降到10至12度，台南以北到宜蘭一帶空曠地區低溫，也將會降到8至10度，「若有明顯輻射冷卻作用出現的話，溫度還有可能會更低一些」。溫度偏低的情況將會至少持續到下周一（30日）清晨，下周一白天起，溫度才會明顯回升。

吳聖宇說，溫度轉冷之後，空氣也將逐漸轉乾。周五白天迎風面仍有降雨，中南部雲量偏多，晚間起水氣才明顯轉乾，周末至下周一（28至30日）可能都在乾空氣的籠罩範圍內，溫度雖低，但天氣不錯，普遍為晴到多雲，輻射冷卻的條件也可望較好，可能發生低溫狀況。

山區溫度也偏低，但水氣不足，只有周五白天還有零星少數的固態降水的機會，周末至下周一基本上發生固態降水的可能性將明顯偏低。

針對跨年、元旦天氣，吳聖宇表示，跨年夜預估東北季風增強，且持續到元旦，北東雲量多，有局部降雨機會，中南部天氣穩定，溫度方面，北、東部較涼，中南部白天溫暖、日夜溫差大，由於冷空氣並不強，預期跨年夜到元旦清晨的低溫不會太低。