周五氣溫溜滑梯下探11度！最冷時間點曝光 高山有望降雪

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中央社／ 台北25日電
氣象署表示，明天東北季風增強，台灣北部、東北部轉涼，27日大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團報到，中部以北低溫探攝氏11度以下，3500公尺以上高山有望降雪。聯合報系資料照
氣象署表示，明天東北季風增強，台灣北部、東北部轉涼，27日大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團報到，中部以北低溫探攝氏11度以下，3500公尺以上高山有望降雪。聯合報系資料照

中央氣象署今天傍晚表示，明天東北季風增強，台灣北部、東北部轉涼，27日大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團報到，中部以北低溫探攝氏11度以下，3500公尺以上高山有望降雪

中央氣象署預報員張竣堯告訴中央社記者，明天東北季風增強，北部、東北部天氣會轉涼，迎風面桃園以北及東半部有局部短暫雨，北部、中南部山區也有零星短暫雨，其他地區有局部短暫雨。

張竣堯說，27日大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，受到南方雲系移入影響，有局部短暫雨，溫度方面會從27日一路往下滑，最冷的時間點預計落在28日清晨到29日清晨，中部以北、宜花地區低溫下探攝氏11度到12度，沿海空曠地區可能更低。

降雪方面，張竣堯指出，27日起到28日清晨，中部以北3500公尺以上高山有降雪機率。

根據預報，30日白天起冷氣團減弱，氣溫回升，各地多雲到晴，31日跨年夜到明年1月1日元旦雖然有東北季風影響，但冷空氣強度較弱，迎風面又有降雨機率。

冷氣團 東北季風 氣象署 降雪

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