麻疹傳染性強！衛生局公布病例足跡 14日在台大體育館要注意

衛福部疾管署今天公布新增7例本土麻疹病例，其中1例確診個案在可傳染期間曾有台北市活動足跡。台北市衛生局指出，該案在可傳染期間的12月14日曾搭在台中高鐵搭車到台北市，並於大安區草根早午餐廳、台灣大學綜合體育館參加活動，呼籲與確診者足跡重疊者，自我管理到明年1月1日。

衛生局公布，該名中部麻疹確定病例，在12月14日6點52分至7點58分搭乘高鐵508車次自台中站至台北站，並於上午約8點搭乘台北捷運藍線自台北車站至西門站後，轉綠線至台電大樓站，約9點至10點30分於草根早午餐廳用餐。

隨後，再步行至台灣大學綜合體育館，於10點30分至下午4點30分參加台灣同人誌販售會CWT-68「台北場」，約傍晚5點搭乘台北捷運綠線自公館站至西門站後，轉藍線至台北車站，傍晚5點21分至6點25分搭乘高鐵667車次自台北站至台中站，經北市衛生局疫調後已匡列88位接觸者。

衛生局指出，麻疹出疹前4天至後4天皆具有傳染力且傳播力非常強，會透過空氣、飛沫及接觸確診者的分泌物而感染，潛伏期7至18天，與確診者接觸後10至12天會出現發燒、咳嗽、流鼻水、鼻炎、結膜炎（畏光、流淚與紅眼）等症狀，平均約14天會出疹。

衛生局提醒，接觸者與麻疹確定病例暴露於同一空間或密切接觸後應健康管理18天，如無相關症狀可正常生活，但建議要配戴口罩，暫時不要出入公共場所，並留意有無麻疹症狀，如民眾出現上述麻疹疑似症狀，應儘速主動聯繫居住地之健康服務中心（衛生所）安排就醫。