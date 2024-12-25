國外健行團夯 部分資格嚴需健康證明、曾攀百岳

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，健康旅遊成趨勢，旅遊業推出不少國外健行團，幾乎開團就爆滿；不過，部分資格較嚴，要提供健康證明，有些要求1年內曾有攀過百岳經歷。

晴天旅遊今天舉行年終媒體餐會，晴天旅遊董事長陳依福談到疫後旅遊態勢的改變，除了更多人願意花費在高端旅遊外，「健康旅遊」已成為一種趨勢。

陳依福舉例，現在含有運動如健行、馬拉松等主題行程的客戶明顯增加，像是義大利北部多洛米堤山區健行及西班牙朝聖之路的旅遊團，幾乎一開團旅客就搶著報名，且團團爆滿。

不過，不是所有的健行團想報名就一定被允許，部分地區健行難度較高，參團資格也較嚴。

陳依福說，像義大利北部多洛米堤山區健行團，13的天行程有8天行走在2700多公尺的山區，旅客應評估是否有足夠體力和腳力，所以會要求旅客提供健康證明並簽切結書，難度更高的尼泊爾聖母峰基地營健行，要求旅客1年內有攀過百岳的經驗，如合歡山、玉山等。

陳依福說，西班牙朝聖之路都是走平地，就無參團限制，且晴天還有設計較舒適的健行行程，可以邊走邊玩，吃好住好，受更多人歡迎，2025年的西班牙朝聖團已有百人預約。

陳依福分析，西班牙朝聖之路成受歡迎旅遊產品，主要是朝聖之路已被國際遊客認為是能脫離現實工作、感情遇到的問題，重塑自己的地方，在台灣也變夯，研判與韓國實境節目曾到朝聖之路拍攝過有關。

晴天旅遊的健行團路線，還有阿爾卑斯山、日本熊野古道及富士山、紐西蘭末日火山、馬來西亞神山。