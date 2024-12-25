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麻疹確診者足跡曝光 從彰化到台大體育館、北捷都去過
我國上周發生麻疹醫院群聚事件，為越南境外移入個案返台就醫接觸引起。衛福部疾管署發言人曾淑慧指出，今日新增7名麻疹病例，都是與先前越南返台個案相關，其中包含一名50多歲的就醫接觸者陪病女性家屬，因為有公共場域活動史，因此公布可傳染期的足跡，包含台大體育館、高鐵台北站、捷運公館站等。
該起群聚事件指標個案為中部40多歲男性，11月到越南探親，12月返台因為發燒、鼻炎、喉嚨痛等症狀就醫。上周疾管署已經公布4名相關麻疹確診者，分別為同班機旅客、就醫接觸者的陪病家屬、護理人員，以及環境清潔人員。今日再新增7名分別有3名護理師，清潔人員、醫師、就醫接觸者陪病家屬，以及工務課人員各1位。
曾淑慧說，今日新增的50多歲就醫接觸者的女性陪病家屬，經持續疫調，發現個案可傳染期間有彰化縣及台北市的公共場所活動史，且曾搭乘大眾交通運輸工具，台北相關活動使監測期到明年1月1日；彰化彰化活動則監測到明年1月5日。
曾淑慧提醒，曾在附圖相關時段出入相關場所的民眾，自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請儘速與衛生單位聯繫並告知接觸史，由衛生單位協助安排就醫。自主健康管理期間應避免出入公共場所，並佩戴口罩，以降低病毒傳播風險。本案接觸者最晚監測至2025年1月5日。
疾管署提醒，民眾出入醫院或人潮密集的公共場所等，應戴口罩以降低病毒傳播的風險。此外，應避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒至麻疹流行地區；一般民眾（特別是1981年後出生的成人）如計劃前往流行地區，出國前2至4週可先就醫諮詢評估是否需自費接種MMR疫苗。民眾如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等症狀，應戴上口罩儘速就醫，並告知旅遊及接觸史。
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