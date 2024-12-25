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史上最優惠 90條國道客運春節6折、北高375元

中央社／ 台北25日電

為了鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，交通部公路局今天表示，春節期間將祭出史上最低優惠，全台90條國道客運路線將推出6折票價，也就是北高路線在春節期間僅新台幣375元。

114年農曆春節有9天連續假期，過去連假期間，為了鼓勵民眾搭乘，公路局都是推出平均85折的國道優惠票價，不過移轉效果有限。

為了鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，公路局今天宣布農曆春節疏運期間（明年1月24日到2月2日），國道客運票價下殺6折，共90條國道路線適用，是史上最低的價格。

統聯客運也公布春節疏運期間國道客運票價，北高路線為375元、台北-朝馬（中轉）180元、台北-台中200元、台北-彰化210元、台北-嘉義280元、台北-北港315元、台北-台南340元。

公路局指出，搭乘國道客運、台鐵及高鐵，10小時內轉乘在地客運享基本里程（或一段票）免費，轉乘指定幸福巴士免費。

東部加碼優惠方面，公路局指出，持東部國道客運票享指定業者租車優惠，或者持國道客運來回票以及租車單享車票折扣。

持東部好行套票或合法民宿證明，享北宜、北花來回票4人同行1人免費，回程總票價折200元。

國道客運 春節 票價

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