統聯客運即日起調漲4路線票價 另有4路線元旦起調降

國道客運各項成本高漲、營運環境不佳，交通部今年5月核定調整運價漲幅上限，不少業者陸續喊漲。統聯客運近日公告，即日起調漲7000、7001、7002、7005等4條代駛路線票價，漲幅不超過40元。另外，明年元旦起1633、1635、1635、1637等4條路線因應西螺站遷移，則將調降票價0至4元。

日統客運的國道客運去年初全面停駛，7005民雄-台北、7000斗六-台北、7001北港-台北、7002四湖-台北等4路線改由統聯客運代駛。

統聯客運今年11月18日調整31條國道客運路線票價，平均調幅6%。統聯客運表示，7005民雄-台北、7000斗六-台北、7001北港-台北、7002四湖-台北等4路線，與11月公告調漲的路線為同時間申請調整票價，由於核定較晚，因此於今日起實施。

統聯客運近日公告，交通部今年5月已核定公告調整運價漲幅上限，統聯客運為降低旅客影響，當時未立即調整，延遲半年後將於12月25日起調整7005民雄-台北、7000斗六-台北、7001北港-台北、7002四湖-台北等4條代駛路線票價，此票價調整前已購買12月25日後乘車日的車票，未來乘車時不需再補差額。

統聯客運說明，由於7001、7002代駛路線與統聯原先1635、1636、1637路線有重疊；7000、7005與統聯原先1633有部分路線重疊，此次調整除原先漲幅也同時彌平過去票價的差異。

另外，統聯客運表示，1633台北-北港-四湖鄉、1635台北-虎尾-四湖鄉、1635台北-西螺-四湖鄉、1637台北-西螺-林厝寮-四湖鄉等4條路線因應西螺站遷移，明年元旦起將調降票價0至4元，此票價調整前已購買明年1月1日後乘車車票者，將協助退還票價差額。

統聯客運指出，配合交通部114年連續假期疏運國道客運優惠補貼措施，114年春節期間疏運車票仍享有疏運全票6折起優惠，將來也會不定期推出促銷活動。