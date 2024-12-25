70公斤4旬婦靠「縫胃」月減一成體重 BMI＞27可考慮

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聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
三軍總醫院肝膽腸胃科主治醫師楊志偉表示，透過胃鏡縫胃的方式，可以有效降低飢餓感及減少胃容積。記者賴昀岫／攝影
三軍總醫院肝膽腸胃科主治醫師楊志偉表示，透過胃鏡縫胃的方式，可以有效降低飢餓感及減少胃容積。記者賴昀岫／攝影

一名40多歲女性，嘗試減重藥物和飲食控制，仍未達到理想的減重效果，經過受胃鏡袖狀縮胃成型術（ESG），手術風險低且治療隔天即可恢復正常生活，1個月體重從70公斤下降10%，不過這類手術不適合胃部有病灶、有飲酒習慣及有暴食等精神狀況者，不適合進行。

三軍總醫院肝膽腸胃科主治醫師楊志偉表示，肥胖是影響健康的負面因素之一，有許多方式都可以效達成減重的目標，但每個方法都有其限制及風險，除了改變生活型態，控制飲食或使用藥物控制外，針對BMI值27以上的族群，胃鏡袖狀縮胃成型術是一個不錯的選擇。  

楊志偉指出，透過胃鏡縫胃的方式，可以有效降低飢餓感及減少胃容積，減重效果可達約10％至20%，並改善高血壓、高血脂及糖尿病等代謝症候群現象，手術時間約90分鐘，恢復期也只需要1至2天。  

不過，術後的運動與飲食等生活習慣的維持仍相當重要，楊志偉表示，手術前都會跟病人溝通，第一周幾乎都以流質食物為主，要讓綁好的胃成型需要時間，因為術後馬上吃大餐會讓線被繃開；第二周開始可以吃泥狀食物，第四周慢慢恢復軟質正常飲食，過程中也會有營養師介入觀察飲食狀況，避免營養缺乏的問題。

有些民眾不適合使用這類手術，楊志偉指出，如果本身有胃部癌症，或者胃部幽門桿菌感染、瘜肉多等風險因子就不適合，因為一但胃的空間被縫小，有些病灶就看不到；有飲酒習慣的族群也不適合，因為喝酒的患者，有時會有胃或食道靜脈曲張、出血病變等，喝酒有可能導致脾臟腫大，會縫到周遭器官；還有些屬於容易暴食的，則要先由精神科醫師協助排除狀況。

三軍總醫院肝膽腸胃科主治醫師楊志偉提醒，接受縫胃手術後，仍要維持良好的生活習慣。記者賴昀岫／攝影
三軍總醫院肝膽腸胃科主治醫師楊志偉提醒，接受縫胃手術後，仍要維持良好的生活習慣。記者賴昀岫／攝影

手術 減重

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