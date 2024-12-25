社工訪視遇執業風險 衛福部去年統計「此項危害」最多

社工訪視時，恐遭受口頭辱罵、肢體暴力等威脅，衛福部社工司為保障社工訪視安全，今年4月推出「社會工作人員智慧決策行動平台計畫」，主打「智慧地圖」、「XR模擬實境」、「風險預警模型」、「繪製家系圖」及「語音轉文字」等5大功能。民進黨立委劉建國說，XR模擬實境對社工到底有何實際成效及目前使用率，衛福部應說明清楚。

立法院社福及衛環委員會今天繼續審查114年度中央政府總預算案關於衛福部主管公務預算部分。劉建國說，衛福部後續要增加XR設備，對於使用情形應說明清楚；同時針對「風險預警模型」，當評估為案家為高風險對象時，社工請求警員陪同的次數是否增加，或仍然只是社工單槍匹馬上陣。他建議於「社會福利及統計計畫」凍結100萬元，待衛福部向立法院說明相關問題後，始得動支。

另，民進黨立委王正旭也提出數據，依衛福部統計2023年各縣市政府社工人員遭受執業風險統計，該年在職社工計6281人，其中有5333人次曾遇安全危害，當中以口頭辱罵304人次最多、占57%；遭受威脅175人次、占32.8%；肢體暴力30人次、占5.6%；其他類24人次、占4.5%。至於社工工作危事件整體占比，雖較前幾年有所下降，2023年為8.5%，

王正旭說，社會新聞仍不時出現社工因執行業務相關風險危害，恐影響基層社工工作熱忱及人才留任，並提案凍結衛福部「社工及社區發展業務」4千4201萬元中的1萬元，待衛部部於3個月內向立法院社會福利及衛生環境委員會，提出如何進一步降低我國社工遭受威脅及遭受肢體暴力等工作危害事件，其相關改善計畫書面報告後，始得動支。

衛福部社工司長蘇昭如說，社會工作人員智慧決策行動平台計畫中的「智慧地圖」，可以讓社工了解前往案家訪視的路線，以及沿路有無工地等情形，而「XR模擬實境」為提供8支模擬訪視的影片，並可以與老師、督導一起討論，找出最合適的訪視因應方式，並合併「繪製家系圖」知識庫給予新社工參考，了解案主的家庭成員情形。

「風險預警模型」則為串連不同系統的訪視民眾資料，以針對公部門社工前往訪視前，可以了解相關案家資訊、評估訪視風險，再依需求請警方或同仁陪同，「語音轉文字」功能，可以讓社工訪視後盡速完成報告。蘇昭如說，將針對行動平台計畫上路以來執行情形進行調查，並了解社工請求警員陪同的次數是否有增加等情形。