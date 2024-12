Rofen's × 驚喜製造跨界合作！打造五感沉浸式互動體驗　見證煥新自我

60分鐘 x 5個空間 x 5種煥新體驗。 圖/驚喜製造 提供

肌膚保養是許多人的日常功課,但在呵護肌膚的同時,懂得洗滌心靈、與自己對話、拋開疲憊與煩惱,才是全新的保養之道。

2024年全新創立的MIT保養品牌Rofen's珞凡氏,與擅長打造獨特體驗活動的「驚喜製造」跨界合作,以沉浸式體驗「Flow me to the Dawn 旭日光廊」邀請大眾在迎接嶄新一年的時刻,探索專屬自己的美麗,點亮自信、重新出發。

● 啟程,獻給肌膚和心靈的保養之旅

首先來到「Feel the heart|心跳澡堂」,在這裡,將會有音樂、燈光和放鬆的氛圍,讓你靜靜的沉澱心靈,準備開啟旅程。

接著進入「Resurrection|復活實驗室」,結合科技感和趣味實驗,將引導你一步一步的認識自己。或許,你將能探索到,從沒有發現的自我。

緊接著,在「Rofen's Auction|珞凡氏拍賣會」,一場隆重的競標大會,即將在此展開。透過對話和互動,引導你思考自己所喜歡的、所需要的,並最終競標心目中最想要的藝術品。

還有另外兩個空間,等你親自去探索!

啟程,尋回生活平衡,一次又一次的煥活自我。 圖/驚喜製造 提供

● 跨越五感的體驗 重新詮釋護膚哲學

本次 Rofen‘s 珞凡氏與驚喜製造跨界聯手,以前所未有的方式打造「Flow me to the Dawn 旭日光廊」,透過5個空間讓參與者從心靈沉澱、探索、自信到重生,跳脫日常思維,重新認識自我。這場體驗不僅包含了許多特別的互動,更能讓參與者感受跨越五種感官的刺激,好好的療癒自己。

好好的療癒自己,在生活中探索更多可能性,重新定義內在與外在的平衡。 圖/驚喜製造 提供

●Flow me to the Dawn 旭日光廊 活動資訊

時間:限時五天,2025/1/4-2025/1/8

地點:松山文創園區 4號倉庫(台北市信義區光復南路133號四號倉庫A4)

詳細資訊請參考:https://www.accupass.com/go/flowmetothedawn