Rofen's × 驚喜製造跨界合作！打造五感沉浸式互動體驗　見證煥新自我

文／ 500輯 Jane Wu 提供

60分鐘 x 5個空間 x 5種煥新體驗。 圖／驚喜製造 提供
60分鐘 x 5個空間 x 5種煥新體驗。 圖／驚喜製造 提供

肌膚保養是許多人的日常功課，但在呵護肌膚的同時，懂得洗滌心靈、與自己對話、拋開疲憊與煩惱，才是全新的保養之道。

2024年全新創立的MIT保養品牌Rofen's珞凡氏，與擅長打造獨特體驗活動的「驚喜製造」跨界合作，以沉浸式體驗「Flow me to the Dawn 旭日光廊」邀請大眾在迎接嶄新一年的時刻，探索專屬自己的美麗，點亮自信、重新出發。

● 啟程，獻給肌膚和心靈的保養之旅

首先來到「Feel the heart｜心跳澡堂」，在這裡，將會有音樂、燈光和放鬆的氛圍，讓你靜靜的沉澱心靈，準備開啟旅程。

接著進入「Resurrection｜復活實驗室」，結合科技感和趣味實驗，將引導你一步一步的認識自己。或許，你將能探索到，從沒有發現的自我。

緊接著，在「Rofen's Auction｜珞凡氏拍賣會」，一場隆重的競標大會，即將在此展開。透過對話和互動，引導你思考自己所喜歡的、所需要的，並最終競標心目中最想要的藝術品。

還有另外兩個空間，等你親自去探索！

啟程，尋回生活平衡，一次又一次的煥活自我。 圖／驚喜製造 提供
啟程，尋回生活平衡，一次又一次的煥活自我。 圖／驚喜製造 提供

● 跨越五感的體驗 重新詮釋護膚哲學

本次 Rofen‘s 珞凡氏與驚喜製造跨界聯手，以前所未有的方式打造「Flow me to the Dawn 旭日光廊」，透過5個空間讓參與者從心靈沉澱、探索、自信到重生，跳脫日常思維，重新認識自我。這場體驗不僅包含了許多特別的互動，更能讓參與者感受跨越五種感官的刺激，好好的療癒自己。

好好的療癒自己，在生活中探索更多可能性，重新定義內在與外在的平衡。 圖／驚喜製造 提供
好好的療癒自己，在生活中探索更多可能性，重新定義內在與外在的平衡。 圖／驚喜製造 提供

●Flow me to the Dawn 旭日光廊 活動資訊

時間：限時五天，2025/1/4-2025/1/8
地點：松山文創園區 4號倉庫（台北市信義區光復南路133號四號倉庫A4）
詳細資訊請參考：https://www.accupass.com/go/flowmetothedawn

迎接新年的嶄新起點，踏上從內而外的重生之旅。 圖／驚喜製造 提供
迎接新年的嶄新起點，踏上從內而外的重生之旅。 圖／驚喜製造 提供

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