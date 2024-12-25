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今年1到10月赴日旅遊破504萬人次 創同期新高

中央社／ 台北25日電
桃園機場旅客示意圖。聯合報系資料照
桃園機場旅客示意圖。聯合報系資料照

旅遊業者今天表示，根據統計，今年1到10月赴日本旅客人數已經高達504萬人次，比過去歷史紀錄的2019年同期有419萬人次成長20%，也再創歷史同期新高。

晴天旅遊董事長陳依福向媒體表示，根據統計，今年1到10月台灣旅客出國人數達到1400萬，比去年同期成長5成，已經逼近歷史新高的2019年同期1456萬人次。

陳依福表示，其中今年1到10月出國旅客有36%是前往日本，有504萬人次，創下歷史新高，比COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的2019年同期419萬人次還要高。

陳依福認為，明年出團人數應該可以超越2019年歷史新高的數字。

陳依福指出，旅客已經慢慢養成提前規劃行程的習慣，但目前面臨運具不足的狀況，很多航線的機位仍一票難求，但接下來航空公司開始布局及新開航線，可望解決運具不足的狀況。

除此之外，陳依福說，疫情後健康旅遊成為新的趨勢，有含健行、馬拉松等主題行程的客戶增加，像是義大利北部多洛米堤山區健行等幾乎團團爆滿。

晴天旅遊旗下的晴日旅遊今年業績成長35%，也獲得3座金質旅遊獎，上半年包含白川鄉點燈、藏王樹冰雪怪車等都已銷售一空。

日本 疫情

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