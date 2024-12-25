灣聲樂團新年音樂會 蕭泰然加民歌演出很在地

灣聲樂團新年音樂會將邁入第7年，2025年在音樂總監李哲藝的策劃下，邀請小提琴家林品任擔任蕭泰然「小提琴協奏曲」演出，也邀請馬世芳擔任導聆，帶著台灣觀眾重回民歌年代。

李哲藝今天在記者會上表示，2025年是台灣前輩作曲家蕭泰然逝世10週年紀念，更巧的是，1月1日演出當天也是蕭泰然的生日，「老師對於台灣這片土地的情感非常深刻，也很容易讓聽眾有滿滿的感動。」李哲藝回憶，高中時曾經跟蕭泰然在同一個教會，耶誕音樂會還一起演出過，印象深刻。

李哲藝說，早在灣聲樂團成立的第1場音樂會，樂團就演出了蕭泰然的「嘸通嫌台灣」，「蕭泰然老師在古典音樂的底蘊之下，寫出了一般人也可以感動的作品，這正是灣聲樂團成立的目的。」李哲藝說，這次演出除了向蕭泰然致敬外，也期許灣聲樂團能與人民與文化對話，才能走得長遠。

擔任蕭泰然「小提琴協奏曲」演奏的林品任表示，和灣聲樂團合作多次，非常愉快，這次合作蕭泰然「小提琴協奏曲」，希望把蕭泰然的音樂精髓，傳遞給現場與聆賞轉播的觀眾。

除了蕭泰然的樂作之外，2025年也是民歌運動50年，灣聲樂團邀請廣播金鐘獎得主馬世芳擔任導聆，將演出分成田園篇、愛情篇、詩情篇、青春篇與江湖大我篇，除了帶來「民歌交響組曲」之外，也將「月琴」、「散場電影」等歌曲透過交響樂的詮釋，重新勾起台灣人的青春記憶。

馬世芳表示，民歌在多年之後，能夠被這麼多優秀作曲家重新改編成樂團演奏的版本，「這些樂曲只要一聽到，腦海就會浮現字幕，我覺得這是非常美好的經驗。」馬世芳說，民歌就像一個時空膠囊，保存著不只是一個世代的人們所經歷的美好單純時光，「希望這次重現，也能將民歌精神繼續傳承下去。」

李哲藝表示，灣聲樂團除了傳統交響樂之外，還加入了傳統樂器，「這是我們跟其他樂團最不一樣的地方，因為有我們自己的聲音。」李哲藝說，7年走下來，東方文化的厚度跟深度，有好多值得大家欣賞的寶藏，「有一天我們一定會跟維也納新年音樂會一樣，成為台灣文化的驕傲。」

灣聲樂團「2025台灣的聲音新年音樂會」將於明年1月1日下午2時舉行，地點在台北國家音樂廳。1月1日下午4時由民視無線台轉播，1月2日下午3時15分重播。