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65歲長者免健保2天後院會闖關 醫界憂「損害健保永續」

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，台灣65歲以上長者比率愈來愈高，且醫療利用率高，免收保費「對健保永續傷害很大。」本報資料照片
台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，台灣65歲以上長者比率愈來愈高，且醫療利用率高，免收保費「對健保永續傷害很大。」本報資料照片

立法院昨天將老人福利法排入審查，多位立委提出65歲以上長者健保費由中央補助，歷經黨團協商後，各黨團同意將老福法列為下次院會討論事項，並於27日依序完成三讀。台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，台灣65歲以上長者比率愈來愈高，且醫療利用率高，免收保費「對健保永續傷害很大。」

衛福部去年提出無業長者健保費有條件補助，原本估計最快114年上路，昨已決定暫緩，盼尋民意最大共識。但在野黨提出的老福法修法，依協商結果，仍會排入27日院會，闖關三讀。

台灣社會福利總盟昨天已透過聲明稿，反對65歲以上免收健保費，秘書長孫一信說，政府預算有限，撥出350餘億經費補助長者保費，將減損兒、少、婦、老、障的各項福利服務保障，應將有限預算花在最需要的失智、失能須照顧的長輩，以及罕病、癌友治療。

洪子仁今天說，醫界對長者免健保費也相當擔憂，台灣65歲以上民眾比率愈來愈高，繳保費的人變少，恐影響健保收入，修法雖是將長者保費改由政府編列預算補助，但公務預算有限，應把錢花在刀口上，透過公務預算挹注健保基金等方式，才是有助健保永續的方法。

「65歲以上長輩就醫次數、醫療利用率均高，享權利也應該盡義務，若不用繳健保費，形同剝削其他民眾。」洪子仁表示，從醫界角度很難接受本次老人福利法修法方向，尤其台灣不到數日就要進入超高齡社會，65歲以上高齡者人數將突破500萬人，免健保費勢必增加其他人分攤，茲事體大。

孫一信昨天也提到，依目前修正草案版本，如修法通過，全台將有362萬5210位長者獲得中央補助健保費，也就是83%老人不需再繳健保費，這已違反量能負擔的公平性原則；所得稅級距作為健保費補助標準並不合理，無法反應長者真正所得和資產。

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