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前柏林愛樂首席布拉赫來台獨奏會 全場獻奏巴赫

中央社／ 台北25日電

德國小提琴家布拉赫（Kolja Blacher）毅然辭去柏林愛樂首席一職，成為一位獨奏家，追求自己要的音樂生涯。這次受邀來台舉行獨奏會，他說發揮所長，活得開心，一定會有收穫。

根據鵬博藝術的新聞資料，布拉赫是土生土長的柏林人，在柏林愛樂擔任首席時，當時音樂總監阿巴多（Claudio Abbado）對他相當賞識，後來布拉赫雖離團求去，但阿巴多在他創立的琉森音樂節、馬勒室內管弦樂團的演出都時常邀請布拉赫回來，擔任首席或獨奏重任，也可看出布拉赫的精湛琴藝。

布拉赫出生於1963年，4歲習琴，15歲赴茱莉亞音樂院深造，師從傳奇小提琴教育家狄蕾（DorothyDeLay）。返回歐洲後，他在薩爾茲堡追隨著名小提琴家兼指揮家魏格（Sandor Vegh），融合美國與奧地利樂派。離開柏林愛樂首席一職之後，布拉赫除了獨奏之外，也在柏林漢斯．艾斯勒音樂學院任教。

布拉赫表示，他學音樂的過程就是不斷練習、精進，「當時音樂市場的出路不外乎獨奏家、樂團成員及弦樂四重奏成員，每個同學都想成為獨奏家。」布拉赫說，事實證明成為音樂家之後，「你幾乎得花一輩子獨自待在旅館與飛機，如果對自己缺乏了解，卻選擇獨奏這條路，你可能會很不快樂。」

布拉赫提到，音樂這條路很多都必須靠自己摸索，像巴赫的小提琴無伴奏組曲都在學校學過，但更多的包括貝爾格（Alban Berg）、亨德密特（PaulHindemith）等樂曲都是畢業之後自學，「必須與時俱進，慢慢找到自己適合甚麼，發揮所長，要讓自己活得開心，時機成熟時終會有所收穫。」

布拉赫小提琴獨奏會將於2025年1月12日在高雄衛武營表演廳，1月13日在台北國家音樂廳演出。曲目包括巴赫「g小調第一號無伴奏小提琴奏鳴曲」、「E大調第三號無伴奏小提琴組曲」、「b小調第一號無伴奏小提琴組曲」及「d小調第二號無伴奏小提琴組曲」等。

小提琴 柏林 音樂

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