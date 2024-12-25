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精準防治 生物農藥暨生物天敵查詢平台今上線

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
「生物農藥暨生物天敵防治查詢平台」，該平台整合智慧查詢功能，目前蒐錄多達901種使用方法，涵蓋各類主要農作物的防治需求。圖／農藥所提供
「生物農藥暨生物天敵防治查詢平台」，該平台整合智慧查詢功能，目前蒐錄多達901種使用方法，涵蓋各類主要農作物的防治需求。圖／農藥所提供

為促進友善農業發展，農業部農業藥物試驗所正式推出「生物農藥暨生物天敵防治查詢平台」，該平台整合智慧查詢功能，讓農民快速搜尋並選擇適合的生物農藥及生物天敵資材，業者也能透過平台建置販售通路，並結合Google地圖導航，幫助農民快速找到最近的資材販售地點，便於就近購買。

農藥所技術服務組助理研究員沈盟倪表示，該平台整合歷年來政府公告的生物農藥資訊，包括微生物製劑、生化製劑和天然素材，如蘇力菌、費洛蒙等19種，共登記59項產品的生物農藥，農民可透過平台查詢，了解每種資材對應的防治對象與使用方法，並依需求選擇最合適的防治資材。

此外，平台還提供9種常見的生物天敵查詢，介紹各類捕食性或寄生性天敵與其防治害物的關係，例如寄生蜂、瓢蟲、食蟲椿、草蛉等。

沈盟倪說，該平台目前蒐錄多達901種使用方法，涵蓋各類主要農作物的防治需求，提供農民多元的選擇，其中蔬菜類使用方法最多，計590種（占66%）。另根據平台防治害物的分布，442種（占49%）專門用於蟲害防治，414種（占46%）針對病害，農民可以靈活運用不同的生物農藥，並搭配生物天敵進行綜合防治，不僅有助解決病蟲害防治問題，也鼓勵他們採用多樣化的防治方式，從而提升整體防治效果，維護農業生態平衡。

沈盟倪進一步表示，該平台也支持生物農藥及生物天敵業者的參與，業者可透過平台申請帳號，提供設定產品介紹、上架時間，以及建置販售地點等，有助於加強業者與農民的互動，促進生物防治資材的推廣與應用，未來將持續擴展平台功能，並進一步支持農業永續發展。

地圖 農業部 農民

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