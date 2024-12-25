家長注意！明年嬰幼兒食品新制上路 不可標示優於母乳

家有幼兒家長注意！嬰兒食品標示管理新制，將於明年元旦起實施，包含將3個月以上嬰兒食用時，應注意補充鐵質，修正為「嬰兒食用時，應注意補充鐵質」；母嬰圖修正為「母乳是嬰兒最佳的營養來源」，並不得標是人乳化、母乳化或優於母乳等同意義詞句，且不得有嬰兒圖片及使產品變得理想化的圖片及文字等，違者最高處300萬罰鍰。

食藥署食品組科長江仟琦表示，明年起嬰兒與較大嬰兒配方食品，應加標示事項修正重點規定為，每100大卡熱量含鐵質未滿1毫克產品，原標示「3個月以上嬰兒食用時，應注意補充鐵質」，考量雙胞胎、多胞胎等，提醒所有嬰兒都應補充鐵質，故修正為「嬰兒食用時，應注意補充鐵質」； 辨識標記母嬰圖的標記文字，從「餵母乳的嬰兒最健康」，修正為「母乳是嬰兒最佳的營養來源」。

另外，嬰兒與較大嬰兒配方食品，不得標示「人乳化」、「母乳化」或優於母乳等同意義詞句，且不得有嬰兒圖片，及使產品變得理想化的圖片及文字等，江仟琦指出，主要是為了鼓勵家長優先使用母乳。

嬰兒與較大嬰兒配方食品，應加標示部分包括產品開封前及開封後之保存方法、產品之使用方法及用量、使用者應遵照醫護人員、營養師之建議決定是否需要食用嬰兒配方食品及食用方法、顯著標示辨識標記並印刷於容器或外包裝、沖泡或稀釋調配時，應使用經煮沸之溫水及充分消毒之容器等其他提醒詞句，如違反標示的相關罰則，可處新台幣3萬至300萬元罰鍰。

食藥署副署長林金富表示，1歲以下嬰兒與較大嬰兒配方食品，依法需經食藥署查驗登記審查核准，可於「食品藥物消費者專區」搜尋相關資料；對於必須以母乳替代品哺育寶寶的家長們，可諮詢醫師、營養師或醫護人員等專業人員之意見，就嬰兒自身狀況來選擇合適的嬰兒與較大嬰兒配方食品。