國光客運台北車站元旦起結束營業 4路線調整乘車處

國道客運各項成本高漲、營運環境不佳，國光客運台北車站現址預計於明年元旦結束營業，國光客運近日公告，配合國光客運台北車站拆遷，明年元旦凌晨3時起，所屬路線1813台北-基隆、1813D台北-中山區-基隆、1815台北-金山移至東三門搭乘；1819台北-桃園機場移至台北轉運站4樓搭乘。

國道客運疫後旅客量減少36％，營收更暴跌42％，交通部今年5月核定調整運價漲幅上限，不少業者陸續喊漲，但受雙鐵衝擊、民眾旅遊習慣改變影響，客運量仍回不去。台北轉運站2樓過去為客運業者兵家必爭之地，但國光客運、三重客運、新竹客運今年11月同步退出，讓台北轉運站2樓淪為「蚊子月台」。

根據交通部公路局統計，國道客運去年載客量5209萬人次、營收約58億元，相較疫情前2019年載客量崩跌36%、營收暴跌42%，國道客運業者也從2019年的32家，去年減至29家。